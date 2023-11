Tak córka Zborowskiej zakomunikowała, że mama jest w ciąży. Wiktor Zborowski będzie miał czwartą wnuczkę [WIDEO]

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona spodziewają się dziecka

Zofia Zborowska jest w ciąży. O tym, że spodziewa się kolejnego dziecka poinformowała wraz z mężem Andrzejem Wroną w słodkim filmiku. Cała rodzina jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, więc powiększenie rodziny ogłosili na Instagramie. I to po raz drugi w ciągu kilku tygodni. Poprzednim razem to była delikatna podpucha, bo w rzeczywistości chodziło o to, że adoptowali ze schroniska sunię Krysię. Być może była to rozgrzewka przed prawdziwie bombową informacją, o spodziewanych narodzinach dziecka.

Córka Zborowskiej przedstawiła rodzinę, na filmiku zdjęcie siostrzyczki

Tym razem o nowym członku rodziny cały świat poinformowała Nadzieja - dwuletnia córeczka pary. Dziewczynka w nagraniu przedstawiła całą swoja rodzinę - tatę, mamę, suczki Wiesię i Zosię oraz ulubionego misia Zdzisia. Pod koniec filmiku Nadzia pokazała zdjęcie USG i wyznała z radością, że to jest jej siostrzyczka. W poście czytamy: "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie a @zborowskazofia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym #babyonboard #bobaswdrodze".

Wiktor Zborowski będzie miał czwarta wnuczkę

Tym samym Nadzieja poinformowała, że Wiktor Zborowski po raz czwarty zostanie dziadkiem. Aktor od niemal 50 lat jest w związku z Marią Winiarską. Mają dwie córki: Hannę i Zofię. Hanna również ma dwie córki - Ninę oraz Milę, które wychowuje naprzemiennie z byłym mężem. Młodsza z dziewczynek, 6-letnia Mila już pokazuje, że odziedziczyła sporo talentu po dziadkach. Z kolei Zofia Zborowska już wkrótce przywita na świecie drugą córeczkę. Maria Winiarska i Wiktor Zborowski z pewnością cieszą się szczęściem córki. Ciekawe czy dziadek nie chciałby mieć wnuka?

Zosia Zborowska wspomina ciążę: "Musiałam zrezygnować z dwóch seriali, miałam czerniaka, było na mnie polowanie"