Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zdecydowali się dać ciepły dom jeszcze jednej bezdomnej dotąd suczce. Para ma już jedną adoptowaną psinkę - Wiesię. To wyjątkowy pies, który nie tylko przynosi wiele radości swojej rodzinie, ale także ciężko chorym dzieciom, odwiedzając je w szpitalu. Wiesia jest gwiazdą Instagrama - jej konto śledzi ponad 125 tys. obserwujących.

Nowy członek rodziny - Krysia Wrona

Teraz za pośrednictwem Instagrama Zosia Zborowska ogłosiła, że do ich rodziny dołączyła Krysia. "Rodzina się powiększyła" - napisała aktorka, po czym przedstawiła nową domowniczkę. "Przed Państwem Krystyna Wrona (...). Krysia ma ok 4 miesiące i nie ma łapki, ale jest najsłodszą psinką na świecie. Mama (prawdopodobnie) jest „szpicopodobna”, a tata coś w stylu Yorka." Krysia przybyła do rodziny Wronów ze Schroniska dla Zwierząt w Dalabuszkach pod Poznaniem. Fani aktorki pośpieszyli z komentarzami: "Jak ja Was szanuję za taką miłość do zwierząt. Trzymam kciuki za Krysię" - napisąla jedna z obserwatorek, inna napisała z kolei: "Krysia, wygrałaś piękne życie z cudowną rodziną".

Córka Zborowskiej zachwycona nową towarzyszką

Do postu Zborowska dołączyła kilka zdjęć i nagrań. Widać, że cała rodzina jest zachwycona nowym jej członkiem. No może z wyjątkiem Wiesi, która jest nieco zazdrosna o zainteresowanie, jakie wzbudza nowa koleżanka. Zborowska wyjaśniła: "Wiesława dźwiga temat bardzo dojrzale ignorując Krysię na tyle, na ile jest to możliwe. Nadzia natomiast oszalała, ze szczęścia. Dziś rano jak już się obudziła, padła z powrotem na łóżko i zarządziła: „niech Krysia mnie budzi!”. Aż miło popatrzeć na tę radość. Życzymy, aby Krysia szybko zaaklimatyzowała się w nowym domu, a Wiesi, by szybko znalazła w Krysi najlepszą towarzyszkę zabaw.

