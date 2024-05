Młoda żona Krzysztofa Skiby pręży biust w trakcie majówki. Robi wrażenie?

Aż trudno uwierzyć, co się stało

Krzysztof Skiba to taki artysta, którego nie trzeba przedstawiać. Frontman zespołu "Big Cyc" znany jest nie tylko ze swojej działalności muzycznej, ale również z tego, że od pewnego czasu jest mężem o 26 lat młodszej Karoliny.

Krzysztof Skiba szaleje z piękną Karoliną podczas majówki

Małżeństwo korzysta z pięknej pogody podczas majówki. Krzysztof i Karolina wybrali się do Szczyrku, gdzie mieszkają w zjawiskowym hotelu. Para nie omieszkała podzielić się z fanami pięknymi zdjęciami z tego miejsca.

"Wczoraj wieczorem w basenie znalazłem złotą rybkę" - napisał w sieci Skiba.

Oczywiście nie obyło się komentarzy wiernych fanów, którzy nie ukrywali tego, że byli zachwyceni zakochaną parą.

"Zakochani są wśród nas… zakochani pierwszy raz"

"To masz wielkie szczęście gratulację"

"Moja ulubiona para" - pisali internauci.

Krzysztof i Karolina Skibowie - historia miłości

Krzysztof poznał Karolię kiedy był jeszcze w związku z Renatą Skibą. To on jako pierwszy miał zwrócić uwagę na młodszą od siebie o 25 lat Karolinę. Do pierwszego spotkania doszło na imprezie firmowej, którą prowadził Krzysztof. Para najpierw się zaprzyjaźniła. Miłość przyszła po czasie.

"Miałem pewne dylematy. Miałem rodzinę, nie byłem sam. Nie były to proste decyzje, ale szarpiąc się przez jakiś czas, zrozumiałem, że nie mogę żyć bez Karoliny" - powiedział Skiba w "Dzień Dobry TVN".

Karolina Kempińska wielokrotnie mówiła, że tym, co naprawdę urzekło ją w Krzysztofie, jest jego mądrość oraz charyzmatyczna osobowość.

"Krzysztof jest osobą, która ma wiedzę na każdy temat. On pamięta rzeczy, o których przeczytał 20 lat temu. Gdzieś idziemy i nagle zaczyna mi opowiadać piękne historie. Czegokolwiek nie chciałabym się od niego dowiedzieć, to się dowiem" - mówiła Karolina.

