George Clooney pożegnał ukochaną siostrę. "Była moją bohaterką"

Nie żyje Adelia "Ada" Zeidler, starsza siostra George'a Clooneya. Miała 65 lat. Aktor potwierdził przykrą wiadomość w rozmowie z magazynem "People". Ada była bardzo ważą osobą w życiu gwiazdora. Żyła z dala od show-biznesu, ale zawsze mógł liczyć na jej wsparcie. "Moja siostra, Ada, była moją bohaterką" - przekazał Clooney.

George Clooney pochodzi z rodziny o artystycznych tradycjach

George Clooney (64 l.) pochodzi z rodziny o artystycznych tradycjach. Jego matka, Nina Bruce, była weteranką konkursów piękności. Z kolei jego ojciec, Nick Clooney, był znanym dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym. Przez kilka lat prowadził talk-show AMC "The Nick Clooney Show", gdzie George zadebiutował w wieku zaledwie pięciu lat.

Ważną postacią w rodzinie była także ciotka Rosemary Clooney, popularna piosenkarka i aktorka, która poślubiła aktora i reżysera José Ferrera. Mieli oni ogromny wpływ na zainteresowanie George show-biznesem. To jego kuzyn, Miguel Ferrer, zaproponował mu niewielką rolę w filmie i namówił go na wyjazd do Los Angeles.

George Clooney pożegnał ukochaną siostrę

George Clooney zawsze mógł liczyć na wsparcie swojej starszej siostry. Adelia "Ada" Zeidler sama również była utalentowana artystycznie i przez kilka lat pracowała jako nauczycielka plastyki. Trzymała się jednak z dala od show-biznesu, chociaż kilka razy towarzyszyła bratu podczas branżowych wydarzeń.

W niedzielę, 21 grudnia media obiegła wiadomość o śmierci Ady. Przykrą wiadomość George Clooney potwierdził w magazynie "People". Gwiazdor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że łączy go z siostrą bliska więź, oparta na wzajemnym wsparciu i poczuciu humoru, które wynieśli z rodzinnego domu.

Adelia Zeidler odeszła 19 grudnia w otoczeniu rodziny. Od kilku lat zmagała się z nowotworem, a od pewnego czasu przebywała w szpitalu. Pozostawiła pogrążoną w żałobie rodzinę, w tym męża Kenny'ego, córkę Allison i syna Nicka.

Moja siostra, Ada, była moją bohaterką. Zmierzyła się z rakiem z odwagą i humorem. Nigdy nie spotkałem nikogo tak dzielnego. Będzie nam jej bardzo brakować - przekazał George Clooney.

