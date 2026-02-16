Wersow i Friz ogłosili płeć dziecka. Wzruszający wpis nie pozostawia złudzeń

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-02-16 20:31

Od momentu ogłoszenia drugiej ciąży, fani Wersow i Friza wstrzymali oddech. Spekulacjom nie było końca, a internauci analizowali każdy ruch pary w sieci, szukając najmniejszych wskazówek. Teraz wszystko stało się jasne. Influencerzy postanowili uciąć domysły i podzielili się wieściami z imprezy, która rozwiała wszelkie wątpliwości. Czy mała Maja będzie miała siostrzyczkę, czy braciszka?

Historia miłości Friza i Wersow

i

Autor: AKPA

Od chwili, gdy 18 stycznia 2026 roku na kanale Weroniki pojawił się film o wymownym tytule "1+1=4 <3", w polskim internecie zawrzało. Fani, którzy z wypiekami na twarzy śledzili rosnący brzuszek influencerki, prześcigali się w teoriach spiskowych. Czy królowa polskiego YouTube'a powita drugą córkę, czy może tym razem los obdarzy parę synem? Napięcie sięgało zenitu, a każdy detal na zdjęciach był poddawany wnikliwej analizie przez domorosłych detektywów.

ZOBACZ TAKŻE: Ślub Wersow i Friza kosztował prawie 2 miliony! Ale film zrównano z ziemią. Szokujący finał

Koniec domysłów w sprawie płci dziecka

Teraz wszystko stało się jasne i para postanowiła odsłonić karty. 16 lutego na profilach gwiazdorskiego duetu pojawiła się relacja z hucznej imprezy, podczas której — w towarzystwie córki Mai — dowiedzieli się, kogo nosi pod sercem Wersow. Okazuje się, że intuicja części fanów nie zawiodła. Rodzina powiększy się o męskiego potomka, a Karol i Weronika oficjalnie potwierdzili, że spodziewają się narodzin syna.

Poruszające słowa znanej pary

Pod opublikowanymi kadrami, które błyskawicznie zalała fala serduszek i komentarzy, pojawił się wpis chwytający za serce. Widać jak na dłoni, że przyszli rodzice są wniebowzięci, a wizja powitania na świecie małego gentelmana wywołuje u nich ogromne wzruszenie. W mediach społecznościowych zamieścili dedykację, która niejednego fana mogła doprowadzić do łez.

Jesteśmy niesamowicie wzruszeni i szczęśliwi, że już niedługo Majusia będzie miała braciszka. To dla nas coś naprawdę wyjątkowego - tyle emocji, radości i wdzięczności w jednym momencie… a to dopiero początek tej pięknej przygody we czwórkę. Synku już nie możemy się Ciebie doczekać! - napisali.

Wersow i Friz planują kolejne dziecko! "Chcielibyśmy mieć dużą rodzinkę"
Wersow i Friz
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL FRIZ WIŚNIEWSKI
WERSOW