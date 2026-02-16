Wersow i Friz ogłosili płeć dziecka. Wzruszający wpis nie pozostawia złudzeń

Od chwili, gdy 18 stycznia 2026 roku na kanale Weroniki pojawił się film o wymownym tytule "1+1=4 <3", w polskim internecie zawrzało. Fani, którzy z wypiekami na twarzy śledzili rosnący brzuszek influencerki, prześcigali się w teoriach spiskowych. Czy królowa polskiego YouTube'a powita drugą córkę, czy może tym razem los obdarzy parę synem? Napięcie sięgało zenitu, a każdy detal na zdjęciach był poddawany wnikliwej analizie przez domorosłych detektywów.

ZOBACZ TAKŻE: Ślub Wersow i Friza kosztował prawie 2 miliony! Ale film zrównano z ziemią. Szokujący finał

Koniec domysłów w sprawie płci dziecka

Teraz wszystko stało się jasne i para postanowiła odsłonić karty. 16 lutego na profilach gwiazdorskiego duetu pojawiła się relacja z hucznej imprezy, podczas której — w towarzystwie córki Mai — dowiedzieli się, kogo nosi pod sercem Wersow. Okazuje się, że intuicja części fanów nie zawiodła. Rodzina powiększy się o męskiego potomka, a Karol i Weronika oficjalnie potwierdzili, że spodziewają się narodzin syna.

Poruszające słowa znanej pary

Pod opublikowanymi kadrami, które błyskawicznie zalała fala serduszek i komentarzy, pojawił się wpis chwytający za serce. Widać jak na dłoni, że przyszli rodzice są wniebowzięci, a wizja powitania na świecie małego gentelmana wywołuje u nich ogromne wzruszenie. W mediach społecznościowych zamieścili dedykację, która niejednego fana mogła doprowadzić do łez.

Jesteśmy niesamowicie wzruszeni i szczęśliwi, że już niedługo Majusia będzie miała braciszka. To dla nas coś naprawdę wyjątkowego - tyle emocji, radości i wdzięczności w jednym momencie… a to dopiero początek tej pięknej przygody we czwórkę. Synku już nie możemy się Ciebie doczekać! - napisali.

Wersow i Friz planują kolejne dziecko! "Chcielibyśmy mieć dużą rodzinkę"