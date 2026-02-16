Brutalna walka o Złote Widły! Przyjaźnie w tej edycji "Farmy" nie przetrwają

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-16 21:40

To już nie zabawa w wiejskie życie, ale prawdziwa walka o przetrwanie i wielkie pieniądze! Farma wraca po raz piąty i podnosi stawkę tak wysoko, jak jeszcze nigdy wcześniej. Złote Widły, tytuł Farmera Roku i aż 100 tysięcy złotych sprawią, że emocje eksplodują!

Brama gospodarstwa znów się otwiera, a za nią świat bez wygód, filtrów i taryfy ulgowej. Zamiast miękkich materacy - słoma. Zamiast gorącego prysznica - miska zimnej wody. Zamiast zapachu perfum - aromat obory o świcie. Spośród tysięcy kandydatów wyłoniono grupę śmiałków przekonanych, że poradzą sobie w każdych warunkach. Problem w tym, że "Farma" szybko weryfikuje deklaracje. Już pierwszy odcinek pokaże, kto przyjechał tu po przygodę, a kto naprawdę jest gotów zakasać rękawy. Teoria to jedno, ale życie w wiejskim rytmie rządzi się własnymi prawami. 

Zobacz też: "Farma" wraca! Kiedy 5. sezon? To będzie najtrudniejsza odsłona

Brutalna walka o Złote Widły! Przyjaźnie w tej edycji "Farmy" nie przetrwają

Nowi Farmerzy niemal od progu zostali wrzuceni na głęboką wodę. Pierwsze obowiązki, pierwsze spięcia i pierwsze starcia charakterów - wszystko wydarzyło się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Na gospodarstwie pojawiły się także nowe zwierzęta, które bezceremonialnie przypomniały uczestnikom, kto tu naprawdę rozdaje karty.

Co więcej, czas pobytu w programie został wydłużony. To oznacza więcej pracy, więcej napięcia i więcej okazji do konfliktów. Bo kiedy zmęczenie zacznie dawać się we znaki, a ambicje zderzą się z rzeczywistością, nawet najlepiej funkcjonująca grupa może się rozsypać.

W tej edycji stawka jest najwyższa w historii formatu. "Farma" dosłownie zarabia, a uczestnicy walczą o realne pieniądze. W grze są nie tylko prestiżowe Złote Widły i tytuł Farmera Roku, ale również 100 tysięcy złotych z możliwością podwojenia tej kwoty. Taka suma potrafi zawrócić w głowie!

Żądza wygranej szybko stanie się paliwem dla intryg. Autorytet okaże się cenniejszy niż siła fizyczna czy spryt. To on może przesądzić o tym, kto przetrwa kolejne tygodnie, a kto pożegna się z marzeniami. Już na starcie uczestnicy stanęli do pojedynku, który zdradził ich strategie i prawdziwe intencje.

Zobacz też: "Farma 4". Awantury i ogromne emocje po 34. odcinku! "Największe jaja tam ma Danka"

Zobacz naszą galerię: Brutalna walka o Złote Widły! Przyjaźnie w tej edycji "Farmy" nie przetrwają

Brutalna walka o Złote Widły! Przyjaźnie w tej edycji Farmy nie przetrwają
Galeria zdjęć 28
Sonda
Obejrzysz finał programu "Farma"?
Bandi zwycięzcą "Farma 4". Na co wyda nagrodę?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FARMA
POLSAT