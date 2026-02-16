Brama gospodarstwa znów się otwiera, a za nią świat bez wygód, filtrów i taryfy ulgowej. Zamiast miękkich materacy - słoma. Zamiast gorącego prysznica - miska zimnej wody. Zamiast zapachu perfum - aromat obory o świcie. Spośród tysięcy kandydatów wyłoniono grupę śmiałków przekonanych, że poradzą sobie w każdych warunkach. Problem w tym, że "Farma" szybko weryfikuje deklaracje. Już pierwszy odcinek pokaże, kto przyjechał tu po przygodę, a kto naprawdę jest gotów zakasać rękawy. Teoria to jedno, ale życie w wiejskim rytmie rządzi się własnymi prawami.

Zobacz też: "Farma" wraca! Kiedy 5. sezon? To będzie najtrudniejsza odsłona

Brutalna walka o Złote Widły! Przyjaźnie w tej edycji "Farmy" nie przetrwają

Nowi Farmerzy niemal od progu zostali wrzuceni na głęboką wodę. Pierwsze obowiązki, pierwsze spięcia i pierwsze starcia charakterów - wszystko wydarzyło się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Na gospodarstwie pojawiły się także nowe zwierzęta, które bezceremonialnie przypomniały uczestnikom, kto tu naprawdę rozdaje karty.

Co więcej, czas pobytu w programie został wydłużony. To oznacza więcej pracy, więcej napięcia i więcej okazji do konfliktów. Bo kiedy zmęczenie zacznie dawać się we znaki, a ambicje zderzą się z rzeczywistością, nawet najlepiej funkcjonująca grupa może się rozsypać.

W tej edycji stawka jest najwyższa w historii formatu. "Farma" dosłownie zarabia, a uczestnicy walczą o realne pieniądze. W grze są nie tylko prestiżowe Złote Widły i tytuł Farmera Roku, ale również 100 tysięcy złotych z możliwością podwojenia tej kwoty. Taka suma potrafi zawrócić w głowie!

Żądza wygranej szybko stanie się paliwem dla intryg. Autorytet okaże się cenniejszy niż siła fizyczna czy spryt. To on może przesądzić o tym, kto przetrwa kolejne tygodnie, a kto pożegna się z marzeniami. Już na starcie uczestnicy stanęli do pojedynku, który zdradził ich strategie i prawdziwe intencje.

Zobacz też: "Farma 4". Awantury i ogromne emocje po 34. odcinku! "Największe jaja tam ma Danka"

Zobacz naszą galerię: Brutalna walka o Złote Widły! Przyjaźnie w tej edycji "Farmy" nie przetrwają

28

Sonda Obejrzysz finał programu "Farma"? Tak Nie