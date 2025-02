"Farma 4". Awantury i ogromne emocje po 34. odcinku! "Największe jaja tam ma Danka"

"Farma 4". To działo się w 34. odcinku

Polsat dobrze trafił z programem "Farma 4". Nadawany jest on od poniedziałku do piątku o godz. 20.10. W 34. odcinku skumulowały się różne emocje. Na wstępie prowadzące Ilona Krawczyńska i Milena Krawczyńska przyszły z listem od ananasa, który pożegnał się już z "Farmą". - Może się powtórzę. Ale żeby dojść do finału trzeba albo wygrywać pojedynki, albo mieć mocny sojusz - przypomniała Ilona. - Im bliżej finału, tym częściej trzeba myśleć o sobie - dodała. "Ananas" szczególnie ciepło zwrócił się do dwójki towarzyszy z farmy. - Wiola i Michał pamiętajcie, że braci się nie traci, a wasze miejsce jest w moim serduchu już na zawsze - podkreślił. Dla wielu widzów jednak bohaterką 34. odcinka programu "Farma 4" jest Danuta. To ona - po tym, jak "Ananas" nominował do pojedynku Kaję - sugerowała jej, żeby do starcia wyznaczyła Wiolę. "Mówiła, że należy wybrać osobę, której chcą się pozbyć, czyli kogoś z konkurencyjnej dwójki." - czytamy na stronie Polsatu. Oglądającym jednak szczególnie zapadła w pamięć inna sytuacja.

Danuta "pocisnęła" Michałowi. "Największe jaja tam ma Danka"

Chodzi o spięcie Danuty z Michałem, który swoją postawą podpadł wielu widzom. Kobieta zdecydowanie nie gryzła się w język!

Największe jaja tam ma Danka. Powiedzieć chłopu, że nie ma jaj (...), stając de facto za innym facetem, to jest coś; Danusia pocisnęła Janosikowi; Danka jest najlepsza, pocisnęła Michałkowi; Danka pocisnęła Michałowi hahaha, niech mu jaja urosną, dobrą jest; Jak nie lubiłam Danki, tak teraz zmieniam zdanie, ładnie jutro Michała podsumuje; Danka jak cię nie lubiłam, tak teraz uwielbiam, jesteś kobietą z jajami

- czytamy w komentarzach na profilu "Farmy" na Facebooku. Wygląda na to, że w kolejnych odcinkach emocje nie opadną. Raczej przeciwnie. Może być naprawdę ostro!

