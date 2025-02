Tylko u nas! Bandi zdradza tajemnice "Farmy". Jaka naprawdę jest Danusia?

Bandi z "Farmy 4": "Ja najlepiej wiem, jaka jest Danusia, bo siedziałem z nią 24 godziny na dobę!"

JKK: Panie Bronisławie, skąd panu przyszedł w ogóle do głowy pomysł, żeby wystąpić w "Farmie?"

BB: - Kiedyś byłem w gronie gospodarzy nagrywanych do programu"Czym chata bogata", który tworzyła firma producenckiej Costantin Entertaiment. I potem padła propozycja, czy nie chcielibyśmy spróbować w "Farmie". I się udało. Potem przeszliśmy castingi, testy psychologów, badania, no i tak "my doszli" do "Farmy".

JKK: I zadowolony pan jest ze swoich występów w "Farmie"?

BB: Tak, bardzo jestem zadowolony. Samo to, że dostałem się do "Farmy", to już było dla mnie wygrana. A jak długo będę, no to już, to już zobaczymy...

JKK: Osobą bardzo znaczącą na farmie jest Danuta. Fani wysnuli teorię, że ona może być podstawiona przez produkcję, bo "przecież nikt by się tak normalnie nie zachowywał". Jak Pan uważa?

BB: Wie Pani, teorie fanów to są takie, że jeden tam domyśla, myśli, drugi już leci za na nim i później się nakręca trzecia osoba, piąta, dziesiąta. Ja myślę tak, że ja najlepiej wiem, jaka jest Danusia, bo siedziałem 24 godziny na dobę z tą osobą. I nie mam wątpliwości, że ona nie była podstawiona tam przez telewizję! Wszyscy przechodziliśmy dużo psychotestów, różnych zadań, pytań. Myślę, że producenci dobierali ludzi tak, żeby stworzyć grupę z bardzo różnych osobowości.

JKK: Właśnie, czy nie jest tak, że kobiety przejęły władzę na "Farmie"? Fani mówią, że gdyby pan tam zawsze był szefem, to byłby porządek, ale kobietki tam wprowadzają niezłe zamieszanie.

BB: Myślę, że "jakbyśmy poszli obydwa" z Jaśkiem, to nam tam więcej ludzi niepotrzebnie (śmiech). No wie Pani, ale tak serio uważam, że teraz już "Farma" jest z na takim etapie, że każdy walczy o to, aby zajść jak najdalej, żeby się wbić na podium, na tę półkę, czy pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie. Każdy już teraz walczy. Ja myślę, że w programie trzeba być sobą. Wiadomo, sojusze potrzebne są, bo bez tego się daleko nie dojdzie. Mówiłem na "Farmie" nie raz, że ja przyszedłem po to, żeby pokazać, co robić, jak robić, przyszedłem po to, żeby walczyć, nie stękać, nie kwękać. I uważam, że zrobiłem to, co zapowiedziałem.

JKK: Mam wrażenie, że zupełnie nie zepsuła Pana popularność. Jak Pan to zrobił?

BB: Nie zrobiłem! Jestem taki od urodzenia, wiek też Twoje zrobił. Taki jestem, że ja mam dużo do czynienia z ludźmi, prowadzimy agroturystykę. Jak przyjedzie nowy gość, idę z nim pogadać, zapytam się, czym się zajmuje, taka "gadka - szmatka". Inni gospodarzy też mnie lubią, goście, wracają, mówią, że przyjeżdżają tu dla mnie. Nigdy nie jestem zmęczony rozmową, po prostu gadam z ludźmi. Ludzie już mnie pytali, czy nie "obrosnę w piórka", czy program mnie nie zmieni. Trzeba mieć mocną psychikę, człowiek musi być sobą. Granie roli, pokazywanie kogoś, kim się nie jest, zawsze wyjdzie na wierzch. I po co mi to? A pewnie, że są tacy ludzie, że jak dostaną parę złotych, zarobią, to się zmieniają, "już nie chcą z nami gadać, nie chce z nami "siadnąć". Taki nie jestem.

JKK: Czy planuje Pan jeszcze udział w jakichś innych programach?

BB: Już nie jestem młodzieniaszkiem, nie jestem stary, ale już nie jest młody, ale jeszcze tam niejednego przegonię (śmiech). Gdyby pojawiła się propozycja udziału w fajnym programie, takim pode mnie, to myślę, że nie ma problemu, wystąpiłbym. Nie boję się ludzi, do każdego trzeba wiedzieć, jak podejść. Ze wspomnianą już Danką w początku tam różnie między nami bywało, ale teraz jest lepiej i myślę, że to jest ważne. Ja wolę być takim chłopem, co dotrzymuje słowa. I być fair. Zostało dziesięć odcinków, 28-go będziemy w Warszawie. Obiecuję, że "Farmę" coraz lepiej będzie się oglądać! I jeszcze zobaczycie Bandiego w akcji! Starszy, ale "nie dał sobie, jak to się tu gada, do gaci srać!"

