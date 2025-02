"Farma 4". Mieli wykonać jedno proste zadanie, widzowie się wściekli. "Nikt z tych osób nie zasługuje, żeby wygrać 100 tysięcy"

Na "Farmie" nie brakuje pracy, ale bywa, że uczestnicy kompletnie nie radzą sobie z wyznaczonymi zadaniami. To mocno denerwuje część widzów, która uważa, że zadania są raczej łatwe i, co gorsza, czasem nie mają żadnego związku z prawdziwym życiem i pracą w gospodarstwie. To duży zarzut oglądających do całego czwartego sezonu programu Polsatu.

Ostatnio uczestnicy "Farmy 4" podziałali na publikę przed telewizorami niczym płachta na byka. O co poszło?

Zobacz także: Totalna zmiana układu sił w "Farmie 4"! Danuta wreszcie pokazała prawdziwą twarz

Panowie zamieszkujący telewizyjną farmę mieli iść na plantację pomidorów na zbiory. Ich zadaniem było przyniesienie najbardziej dorodnych okazów, ale najpierw farmerzy dostali polecenie, by wykonać trzy skrzynki o wymiarach 50x50x30 centymetrów.

Wbrew pozorom zadanie nie było łatwe i ta pierwsza część niektórych przerosła. Samo zbieranie było natomiast proste - aż za proste, jak ocenili fani "Farmy".

Na odpowiedzi o internautów i zarazem widzów nie trzeba było długo czekać.

"Chłopy to gorsi plotkarze niż baby", "Skrzynki miały być 50x50x30, a one są chyba 50x50x50", "Zbieranie pomidorów, nie rozumiem, co mogło pójść nie tak w takim zadaniu, najprostsze zadanie na farmie ze wszystkich edycji", "Skrzynki za wysokie, zadanie niezaliczone", "Takie zadanie to dla przedszkolaków", "Ale takie zbieranie pomidorów to moja wnuczka, która ma 10 lat, to zbiera, śmiechu warte, co to za zadania", "No nie zmęczyli się za bardzo panowie tym zbieraniem pomidorków, ale miejmy nadzieję, że zadanie będzie wykonane prawidłowo" - komentowali widzowie.