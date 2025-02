Totalna zmiana układu sił w "Farmie 4"! Danuta wreszcie pokazała prawdziwą twarz

Sandra Kubicka zabrała babcię na wakacje do Tajlandii! "Czy ta kobieta obok Ciebie to na pewno babcia?"

Ta awantura w "Farmie 4" wywróciła wszystko do góry nogami!

Podczas Zadania Tygodnia w 27. odcinku "Farmy 4" podzielono wszystko na role męskie i żeńskie. Doszło do burzącego krew w żyłach pojedynku. Napięcie systematycznie rosło, aż w końcu wybuchło i cały układ sił wywrócił się do góry nogami! Oczywiście spory udział w tej chryi miała Danka...

Farmerzy podzieleni

Nowa Farmerka Tygodnia w 27. odcinku 4. sezonu "Farmy", Żaneta, stanęła przed dużym wyzwaniem. Musiała sprawnie podzielić uczestników na grupy i przekazać im instrukcje, co mają robić. Zadanie Tygodnia podzielono na dwie części: męską i żeńską. I w sumie całe szczęście, bo nie wiadomo, co jeszcze mogłoby się stać.

Ostatecznie mężczyźni w 27. odcinku "Farmy 4" udali się na plantację pomidorów, gdzie musieli zebrać najlepsze okazy. Musieli się zaopatrzyć w 3 drewniane skrzynie określonych wymiarów, co okazało się sporym wyzwaniem. Przy okazja zaczęli dyskutować, czy mają prawo spróbować świeżych warzyw podczas wyzwania? Jedyny "Bandi" uważał, że tak.

Panie musiały zmierzyć się z pracą w polu - ich zadaniem było zebranie i oczyszczenie ziarna. Na pole musiały dojechać ciągnikiem. W tej grupie liderką została Kaja.

Ostra awantura i słabe żarciki

W 27. odcinku "Farmy 4" nie było najmniejszych szans na osiągnięcie zgody i spokoju. Żaneta od samego rana krytykowała Danutę za jej podejście do pracy. Przy obiedzie do tej aferki włączyła się Wiola. I się zaczęło!

Panowie byli przeszczęśliwi, że mogli się odłączyć od zwaśnionych koleżanek. "Surfer" przyznał, że "ma chwilę spokoju i nie słyszy nieustannych wskazówek dotyczących porządków". "Bandi" za to pozwolił sobie na niestosowne żarciki - porównywał wielkość pomidorów do biustów farmerek. Cóż to były za śmieszki panów farmerów!

Pojedynek Danuty z Wiolą

Ilona i Milena Krawczyńskie ogłosiły kolejny Pojedynek. Jego zwycięzca miał zapewnić sobie miejsce w półfinale. Wskazana przez "Surfera" Wiola miała zadecydować, z kim się zmierzy. Jej wybór padł oczywiście na Danutę! Wyzwana wygłosiła przed pojedynkiem długą przemowę. Starcie rywalek odbyło się w konkurencji przeciągania liny. Wiola pokonała Danutę w kilka sekund, czym zdobyła uznanie wszystkich farmerów. Danuta po przegranej miała sporo do powiedzenia na temat przeciwniczki i nie przebierała w słowach. Do czego to wszystko do prowadzi? Oglądajcie o 20.00 w Polsacie!

