Roześmiana Kate z mężem i dziećmi na świątecznym koncercie. Księżniczka Charlotte idzie w ślady mamy?

Księżna Kate z rodziną na świątecznym koncercie

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. I chociaż świąteczna atmosfera panuje już od połowy listopada, to właśnie teraz rozpoczął się sezon bożonarodzeniowych koncertów. Jeden z tych najpiękniejszych i najbardziej wyczekiwanych odbywa się w Londynie w Opactwie Westminsterskim. Zgromadzona na miejscu publiczność może podziwiać nie tylko piękne wnętrza świątyni, ale przede wszystkim światowej sławy chór Abbey Choir.

Wydarzeniu od kilku lat przewodniczy księżna Walii. Żona przyszłego następcy tronu nie ominęła nawet zeszłorocznego koncertu. Pojawiła się na nim po dłuższej nieobecności na publicznych wydarzeniach spowodowanej chorobą. Wiosną ubiegłego roku księżna Kate (43 l.) opublikowała oświadczenie, w którym przekazała, że choruje na nowotwór. Wyznała, że początkowo przeprowadzono u niej operację nie wiedząc jeszcze o obecności zmian nowotworowych. Później przeszła specjalistyczne leczenie i długo dochodziła do pełni zdrowia.

Księżniczka Charlotte idzie w kroki mamy

Małżonka księcia Williama (43 l.) nadal jest pod opieką lekarzy, ale wróciła już do pełnienia królewskich obowiązków. Coraz częściej parze królewskiej towarzyszą dzieci. Na piątkowy koncert kolęd wybrali się całą rodziną. I wszyscy zaprezentowali się bardzo elegancko. Kate miała na sobie ciemnozielony płaszcz z futerkiem. Uroczym dodatkiem były kolczyki w kształcie gwiazdek.

Krótko po niej na czerwony dywan wkroczył William z dziećmi: 12-letnim Jerzym, 10-letnią Charlotte i 7-letnim Louis'em. Cała czwórka ubrana była w stroje w granatowym kolorze. Mała księżniczka wyglądała niezwykle szykownie w eleganckiej sukience z białym kołnierzykiem. Prezentowała się równie stylowo, co jej mama.

