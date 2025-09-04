Księżna Kate zniknęła na wiele miesięcy. Wszystko przez chorobę

Ostatnie dwa lata nie były łaskawe dla członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Z poważną chorobą zmagali się król Karol (76 l.) oraz jego synowa. Gdy na przełomie 2023 i 2024 roku księżna Kate (43 l.) nagle wycofała się z publicznego życia, w sieci i mediach pojawiały się różne teorie. Plotkowano o kryzysie w małżeństwie książęcej pary, a nawet śmierci księżnej.

Po kilku miesiącach milczenia księżna Kate opublikowała oświadczenie, w którym przekazała, że choruje na nowotwór. Wyznała, że początkowo przeprowadzono u niej operację nie wiedząc jeszcze o obecności zmian nowotworowych. Żona księcia Williama (43 l.) poddała się specjalistycznemu leczeniu i długo dochodziła do pełni zdrowia. Z czasem coraz częściej pojawiała się publicznie i wróciła do pełnienia królewskich obowiązków.

Księżna Kate zmieniła fryzurę. Dobra zmiana?

Każde wyjście księżnej wywołuje spore emocje. Szeroko komentowane są nie tylko jej stylizacje, ale również gesty. Kilka tygodni temu Kate zachwycała na Wimbledonie. Obecna była m.in. na finałowym meczu kobiet, gdzie triumfowała Iga Świątek (24 l.). Było to jej ostatnie publiczne wyjście w minionych miesiącach.

W czwartek księżna ponownie pojawiła się publicznie. Razem z mężem zawitali do londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej, którego Kate jest patronką. 43-latka zaskoczyła metamorfozą! Zrezygnowała z charakterystycznych ciemnych pukli zdecydowała się na znacznie jaśniejszy odcień.

Odświeżona fryzura księżnej podzieliła internautów. Część uważa, że Kate wygląda o wiele młodziej. Jednak nie wszyscy oceniają tę zmianę pozytywnie. Pojawiły się również komentarze, w których internauci wyrażają swoje zaniepokojenie. Nowa fryzura księżnej przypomina im bowiem perukę i obawiają się, że stan zdrowia Kate się pogorszył.

Katarzyna, księżna Walii, wygląda olśniewająco nawet w deszczu!; Nie podoba mi się nowy kolor włosów. Ciemniejsze włosy bardziej mi pasowały; Ale jej ten kolor nie pasuje; Wygląda to dla mnie sztucznie; Ta fryzura z photoshopem wygląda okropnie; Modlę się, żeby wszystko było z nią w porządku, to wygląda jak peruka; Piękna, masz wspaniałe włosy - rozpisują się internauci.

