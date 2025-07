Wimbledon: Historyczne zwycięstwo Igi Świątek

Wimbledon dobiegł końca. Iga Świątek (24 l.) przeszła przez turniej jak burza i w pięknym stylu trafiła do samego finału. Pokonała kolejno Polinę Kudermietową, Caty McNally, Danielle Collins, Clarę Tauson, Ludmiłę Samsonową i Belindę Bencic. Polska gwiazda tenisa triumfowała również podczas sobotniego finału. W niecałą godzinę pokonała Amandę Anisimovą (23 l.).

Zmagania Igi Świątek oglądała m.in. księżna Kate (43 l.), która od lat jest mocno związana z Wimbledonem. Po raz pierwszy pojawiła się tam w 2007 roku. Trzy lata później, już jako żona księcia Williama (43 l.), oficjalnie zadebiutowała w słynnej loży królewskiej. W 2016 roku została patronką All-England Lawn Tennis and Croquet Club, na którego terenie odbywa się Wimbledon.

Obecnie trudno jest sobie wyobrazić turniej bez udziału księżnej. To właśnie ona przekazuje trofea zwycięzcom Wimbledonu. W sobotę Venus Rosewater Dish trafiło w ręce Igi Świątek. Po przekazaniu legendarnej tacy polska tenisistka i przyszła królowa odbyły krótką rozmowę.

O czym rozmawiały Iga Świątek i księżna Kate?

W rozmowie z "The Sun" Jeremy Freeman, ekspert od czytania z ruchu warg, zdradził, o czym rozmawiały na chwilę po historycznym zwycięstwie Igi. Kate nie tylko pogratulowała Polce, ale przekazała jej ważną radę.

Cudowne, niezwykłe osiągnięcie, bardzo dobra robota. Gratulacje i ciesz się tym. Ciesz się świętowaniem w domu. Upewnij się, że masz trochę czasu na odpoczynek - miała powiedzieć księżna.

Nie było to ich ostatnie spotkanie. Trochę czasu na rozmowę znalazły również po opuszczeniu kortu. To spotkanie z pewnością ucieszyło Igę, która podczas konferencji prasowej przyznała, że od dziecka jest fanką rodziny królewskiej. Przyznała również, że przez emocje nie do końca pamięta, co było tematem ich późniejszej rozmowy.

Na korcie po prostu mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych słów o moim występie. Później, szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo byłam wszystkim trochę przytłoczona i chciałam zachować się odpowiednio i nie popełnić żadnego faux pas. Ogólnie cały proces otrzymywania trofeum od Jej Wysokości był czymś surrealistycznym. Jestem fanką rodziny królewskiej od dziecka, więc to był wspaniały moment i bardzo to doceniam. Jestem wdzięczna, że to od Jej Wysokości mogłam dostać to trofeum - mówiła polska mistrzyni.

