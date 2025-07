Rodzina królewska na finale Wimbledonu

Wimbledon dobiega końca. W sobotę cała Polska oraz miłośnicy tenisa z całego świata z zaangażowaniem oglądali finał kobiet, w którym zmierzyły się Iga Świątek (24 l.) i Amanda Anisimova (23 l.). Panie weszły na kort o godzinie 17:00, a już po niecałej godzinie meczu polska zawodniczka odniosła zwycięstwo.

Angielski turniej tenisowy co roku przyciąga do Londynu miłośników tenisa z całego świata, również tych znanych. Przed rozpoczęciem rozgrywek oczy publiczności zwrócone są ku słynnej loży królewskiej, w której zasiadają członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej oraz zaproszeni goście.

Trudno wyobrazić sobie finał Wimbledonu bez księżnej Kate (43 l.), która pierwszy raz pojawiła się tam w 2007 roku. Trzy lata później, krótko po ślubie z księciem Williamem (43 l.), oficjalnie zadebiutowała w "królewskim boksie". Od tamtej pory jest stałą częścią Wimbledonu.

Zobacz również: Po wygranej Iga Świątek rzuciła się w ramiona... gwiazdy "Przyjaciół"! Już raz spotkały się na korcie

Tłum gwiazd na finale Wimbledonu!

Żona następcy tronu od 2016 roku jest patronką All-England Lawn Tennis and Croquet Club, na którego terenie odbywa się legendarny turniej. To właśnie ona przekazuje trofea zwycięzcom turnieju. Nie inaczej było w sobotę, kiedy to Iga Świątek z rąk księżnej Kate odebrała swoją nagrodę.

Podczas niedzielnego finału mężczyzn księżnej towarzyszyli najbliżsi - William oraz dwójka starszych dzieci, George i Charlotte. 10-letnia księżniczka kolejny raz stała się gwiazdą turnieju. Jej żywiołowe reakcje skradły show!

W loży królewskiej można było wypatrzeć również wiele gwiazd Hollywood. Zza ciemnych okularów finał kobiet w dublu oglądały m.in. Nicole Kidman, Anna Wintour i Keira Knightley. Do Londynu przybył też aktor Matthew McConaughey z żoną Camilą. Gwiazdorzy filmu "Dobrzy nieznajomi", Andrew Scott i Paul Mescal, radośnie plotkowali w przerwach od sportowych emocji.

Zobacz również: Elegancka księżna Kate rozsyła uśmiechy na Wimbledonie! Została powitana owacjami na stojąco

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie