2025-12-25 14:34

To wiadomość, która zelektryzowała show-biznes tuż przed świętami. Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej, zrobił krok, na który czekało wielu fanów. Podczas egzotycznych wakacji na Malediwach padło to jedno, najważniejsze pytanie. Ksenia odpowiedziała bez wahania.

Leon Myszkowski od lat rozwija karierę jako DJ i producent muzyczny, pojawia się na branżowych wydarzeniach i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w show-biznesie. U jego boku od dłuższego czasu pojawia się Ksenia -  elegancka, pewna siebie i doskonale odnajdująca się na salonach partnerka. Teraz para wkroczyła w zupełnie nowy etap.

Przełom w domu Steczkowskiej. Nowa osoba w rodzinie!

Jak się okazało, Leon postanowił zakończyć mijający rok w wyjątkowy sposób. Podczas romantycznego wyjazdu na Malediwy przygotował dla ukochanej niespodziankę, która na zawsze zmieniła ich życie. Bajkowa sceneria, rajskie plaże i intymna atmosfera stały się tłem dla oświadczyn, które Ksenia zapamięta na długo. Odpowiedź mogła być tylko jedna - "tak".

Radosną nowiną narzeczona podzieliła się w mediach społecznościowych w szczególnym momencie wraz z początkiem Świąt Bożego Narodzenia. W emocjonalnym wpisie nie kryła wzruszenia, podkreślając, że to wydarzenie było dla niej przełomowe. Pisała o wdzięczności, miłości i ludziach, którzy byli obok niej w najważniejszych chwilach. Dla wielu obserwatorów był to jeden z najbardziej poruszających świątecznych postów w polskim Instagramie.

Na reakcję Justyny Steczkowskiej nie trzeba było długo czekać. Artystka, znana z bliskiej relacji z synami, publicznie pogratulowała parze, dając jasno do zrozumienia, że decyzja Leona spotkała się z jej pełnym poparciem. Krótki, ale pełen ciepła komentarz tylko dolał oliwy do ognia entuzjazmu fanów.

Mama szczęśliwa. Piękna para ! Miłość kwitnie - napisała w sieci Steczkowska.

Do wpisu Ksenia dołączyła także fotografie z wyjątkowego dnia. Zdjęcia szybko obiegły sieć, a internauci nie szczędzili komplementów, zarówno pod adresem przyszłych narzeczonych, jak i samego momentu oświadczyn.

