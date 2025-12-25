Leon Myszkowski od lat rozwija karierę jako DJ i producent muzyczny, pojawia się na branżowych wydarzeniach i coraz śmielej zaznacza swoją obecność w show-biznesie. U jego boku od dłuższego czasu pojawia się Ksenia - elegancka, pewna siebie i doskonale odnajdująca się na salonach partnerka. Teraz para wkroczyła w zupełnie nowy etap.

Jak się okazało, Leon postanowił zakończyć mijający rok w wyjątkowy sposób. Podczas romantycznego wyjazdu na Malediwy przygotował dla ukochanej niespodziankę, która na zawsze zmieniła ich życie. Bajkowa sceneria, rajskie plaże i intymna atmosfera stały się tłem dla oświadczyn, które Ksenia zapamięta na długo. Odpowiedź mogła być tylko jedna - "tak".

Radosną nowiną narzeczona podzieliła się w mediach społecznościowych w szczególnym momencie wraz z początkiem Świąt Bożego Narodzenia. W emocjonalnym wpisie nie kryła wzruszenia, podkreślając, że to wydarzenie było dla niej przełomowe. Pisała o wdzięczności, miłości i ludziach, którzy byli obok niej w najważniejszych chwilach. Dla wielu obserwatorów był to jeden z najbardziej poruszających świątecznych postów w polskim Instagramie.

Na reakcję Justyny Steczkowskiej nie trzeba było długo czekać. Artystka, znana z bliskiej relacji z synami, publicznie pogratulowała parze, dając jasno do zrozumienia, że decyzja Leona spotkała się z jej pełnym poparciem. Krótki, ale pełen ciepła komentarz tylko dolał oliwy do ognia entuzjazmu fanów.

Mama szczęśliwa. Piękna para ! Miłość kwitnie - napisała w sieci Steczkowska.

Do wpisu Ksenia dołączyła także fotografie z wyjątkowego dnia. Zdjęcia szybko obiegły sieć, a internauci nie szczędzili komplementów, zarówno pod adresem przyszłych narzeczonych, jak i samego momentu oświadczyn.

