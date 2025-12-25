Kaczorowska i Rogacewicz zakochani, a Pela? Do ostatniej chwili myślał, że spędzi święta samotnie

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-25 9:25

Tegoroczna Wigilia w świecie show-biznesu przyniosła zaskakujący zwrot akcji. Gdy Agnieszka Kaczorowska spędzała ten wyjątkowy wieczór w towarzystwie ukochanego Marcina Rogacewicza, jej były mąż Maciej Pela był przekonany, że święta upłyną mu w samotności. Los napisał jednak zupełnie inny scenariusz!

Boże Narodzenie to czas, który bezlitośnie obnaża prawdę o relacjach. Dla jednych to rodzinne ciepło, dla innych, cisza, która aż dzwoni w uszach. W tym roku szczególnie mocno odczuł to Maciej Pela. Jeszcze kilka godzin przed Wigilią był pewien, że wieczór spędzi sam, z kubkiem herbaty i kominkiem jako jedynymi towarzyszami.  

Zobacz też: Święta u Macieja Peli pachną barszczem. Tancerz zdradza przepis na wigilijne uszka. Babcia nauczyła go najlepiej

Kaczorowska i Rogacewicz zakochani, a Pela samotny? Tak były Agnieszki spędził święta

Maciej Pela postanowił jednak nie zamykać się w czterech ścianach. Już od rana rzucił się w wir pomagania innym. Najpierw pojawił się w siedzibie jednej z fundacji, gdzie razem z wolontariuszami przygotowywał świąteczną kolację: kroił chleb, pakował ciasta, układał uszka. Potem wrócił na halę, by obsługiwać gości.

Wieczorem trafił na Wigilię z pacjentami innego stowarzyszenia. Planował krótką wizytę, symboliczne życzenia i talerz barszczu. Został do późnej nocy. Były rozmowy o samotności, tęsknocie i nadziei. Były łzy i śmiech, prawdziwe emocje, których nie da się wyreżyserować. Dopiero po 22:30 wrócił do domu. Rozpalił kominek, zaparzył herbatę, sięgnął po ciastka i wtedy dotarło do niego, jak bardzo mylił się, myśląc, że ten dzień spędzi w samotności.

Myślałem, że będę dziś sam. 9:00 zameldowałem się w @fundacja_wolne_miejsce - przygotowanie wigilii, krojenie chleba, ciast, rozkładanie uszek itp. Pozdrawiam ekipę od robienia tła do nagrywek, wspaniale się z Wami rozwijało opakowania. 14:00 powrót na halę, bo potrzeba było więcej kelnerów. Po raz pierwszy nie oblałem się barszczem, mimo że biegałem po hali z miskami. Wielka piona dla wszystkich zaangażowanych wolontariuszy. To był kawał dobrej roboty. @fundacja_wolne_miejsce - Marta, Mateusz dziękuję! @maffashion_official dzięki, że powiedziałaś o tej inicjatywie. 17:30 wigilia z pacjentami stowarzyszenia Karan. Chciałem wpaść, pożyczyć, dać upominki, zjeść barszcz i paszteciki. Skończyło się na rozmowach do 22. O tęsknocie, samotności, nadziei, lęku. O wszystkim, co w nas siedzi. Były łzy, był też śmiech. Prawdziwe emocje. Myślałem, że będę dziś sam, a byłem tak blisko siebie i drugiego człowieka. A jutro kolejny dzień, przytulę w końcu moje dziewczyny i... czekam na świąteczny cud. Trzymajcie się! - napisał w sieci Pela.

W tym samym czasie jego była żona - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mieli spędzać Wigilię razem. Jakby tego było mało w domu Agnieszki pojawiły się również jej córeczki. Ciekawe co dostały w prezencie od "wujka" Marcina? Kaczorowska w sieci napisała również, że nie były to idealne święta, ale szczęśliwe.

Zobacz też: NAGA MAJA RUTKOWSKI POD CHOINKĄ! Prezent dla męża rozwalił Wigilię

Zobacz naszą galerię: Kaczorowska i Rogacewicz zakochani, a Pela? Do ostatniej chwili myślał, że spędzi święta samotnie

Maciej Pela nie wie, czy w święta zobaczy córki. Mówi wprost o trudnej sytuacji po rozwodzie
18 zdjęć
Sonda
Jak wyglądają Twoje święta?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ PELA
AGNIESZKA KACZOROWSKA
MARCIN ROGACEWICZ