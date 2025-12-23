Tragedia! Zmarł kolejny członek kabaretu w 2025 roku! Trzeci Wymiar pożegnał go w poruszających słowach

Nie żyje Maciej Misztal, współzałożyciel Kabaretu Trzeci Wymiar. O jego śmierci we wtorek 23 grudnia 2025 roku poinformowali członkowie formacji, publikując emocjonalne pożegnanie. Artysta zmarł po ciężkiej walce z chorobą, miał tylko 43 lata.

Kabaret Trzeci Wymiar żegna przyjaciela

Dzisiejszy poranek zmiótł nas z nóg. Z ogromnym bólem dzielimy się z Wami informacją, że po ciężkiej walce z chorobą Maciek minionej nocy zmarł. "Miszta, Misztal, Misztalski" od podstaw był współtwórcą Kabaretu Trzeci Wymiar

- napisali przyjaciele Misztala.

"Cóż… spotkamy się. Tam wyżej"

Kabareciarze z Trzeciego Wymiaru w pożegnalnym poście na Facebooku wrócili wspomnieniami do początków wspólnej drogi i relacji, która ich łączyła z Maciejem Misztalem.

Po dziś dzień pamiętamy pierwszy telefon w sprawie założenia kabaretowego składu. (...) Przyjacielu, choć był moment, w którym poszliśmy na mały odpoczynek, to ponownie mieliśmy się spotkać, stanąć jeszcze razem na scenie. Cóż… spotkamy się. Tam wyżej. Wywołamy jeszcze wspólnie niejeden uśmiech. Nie żegnamy się, zobaczymy się, tak jak to ustaliliśmy parę miesięcy temu. Tymczasem, odpoczywaj… .

"Maciej był prawdziwym wulkanem energii "

Śmierć Macieja Misztala poruszyła także przedstawicieli Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA w Rybniku, z którym artysta był związany przez wiele lat jako inspicjent. Organizatorzy festiwalu również opublikowali przejmujący wpis.

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że po ciężkiej walce z chorobą odszedł nasz Kolega, wieloletni inspicjent Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA, Maciej Misztal.

We wspomnieniu podkreślono, jak ważną postacią Maciej Misztal był dla całego środowiska kabaretowego.

Maciej był prawdziwym wulkanem energii i radości, którą bezinteresownie dzielił się z każdym z nas.

Współpracownicy Misztala w dalszej części pożegnania zwrócili uwagę na jego charakter i zaangażowanie w pracę.

Pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła, pomocna i zaangażowana w swoją pracę. Jesteśmy wdzięczni za każdy wspólny rok, za każdą chwilę zawodowej drogi, którą przeszliśmy razem.

Śmierć Macieja Misztala to kolejna bolesna strata dla świata kabaretu w 2025 roku. Joasia Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi zmarła 17 lipca po walce z agresywną, nieuleczalną chorobą.