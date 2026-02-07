"The Voice Senior": Alicja Majewska wymownie o współczesnych przebojach. "Nie chciałabym być złośliwa". Wbiła szpilę!

W trakcie nagrań muzycznego talent show TVP2 "The Voice Senior" ikona polskiej sceny, Alicja Majewska, postanowiła podzielić się swoją opinią na temat utworów, które dziś często stają się hitami. Pozostali trenerzy nie pozostawili wypowiedzi artystki bez komentarza. Gwiazda nie gryzła się w język!

Alicja Majewska mówi, co myśli

Alicja Majewska to jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek, która zapisała się na kartach historii muzyki dzięki wielu hitom uwielbianym przez pokolenia. Podczas nagrań programu "The Voice Senior", do którego powróciła w roli trenerki, gwiazda ze znaną sobie klasą podsumowała współczesną twórczość. Krótka, ale dosadna wymiana zdań rozpoczęła się od wyznania Roberta Janowskiego.

Lubię słyszeć tekst, jak ktoś śpiewa piosenkę. To znaczy, jak ktoś śpiewa wyraźnie, jest po prostu świadomym artystą, który chce przekazać słowa, które ktoś namęczył się kiedyś wcześniej i napisał mądrze - stwierdził trener programu.

Obok tych słów Alicja Majewska nie mogła przejść obojętnie, co możecie zobaczyć na wideo niżej.

Nie chciałabym być złośliwa, ale nieraz słuchając niektórych produkcji współczesnych… Myślę, że walorem jest to, że nie wszystko do końca słyszymy - stwierdziła piosenkarka.

Kropkę nad i postawiła Majka Jeżowska, krótko kwitując dzisiejsze trendy.

Nie wiadomo, o co chodzi - dodała, z czym zgodził się również Robert Janowski.

Mają rację?

"The Voice Senior" - gdzie i kiedy oglądać? To już półfinał!

Przypomnijmy, że w sobotni wieczór widzowie zobaczą półfinał siódmej serii programu z udziałem rozśpiewanych seniorów po 60. roku życia. Na scenie zmierzą się czteroosobowe drużyny Alicji Majewskiej, Roberta Janowskiego, Majki Jeżowskiej oraz Andrzeja Piasecznego.

Każdy z jurorów będzie musiał wybrać tylko dwoje uczestników, którzy awansują do wielkiego finału. Kto to będzie? Odpowiedź poznamy w sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 i TVP VOD.

