Przed widzami "The Voice Senior" ostatnie już Przesłuchania w Ciemno. W sobotnim odcinku, który TVP wyemituje 24 stycznia, poznamy ostateczny skład drużyn Alicji Majewskiej, Andrzeja Piasecznego, Majki Jeżowskiej i Roberta Janowskiego. Wśród uczestników walczących o przejście do kolejnego etapu pojawi się Zbigniew Guzowski. To właśnie jego imię stało się dla Majki Jeżowskiej pretekstem do osobistych zwierzeń.

Jeżowska zaskoczyła wyznaniem o ojcu

Chciałam powiedzieć tylko, że mój tato miał na imię Zbyszek. Bardzo lubię to imię. I też bardzo ładnie śpiewał, chociaż był lekarzem stomatologiem... - wyznała z nostalgią piosenkarka.

Artystka z uśmiechem wspominała czasy, kiedy potężny głos ojca... nieco ją onieśmielał, zwłaszcza w miejscach publicznych. Szczerze przyznała, że był czas, gdy wstydziła się za tatę. Jednak była wtedy dzieckiem.

Jak się urodziłam, nie wiedziałam, że tato ładnie śpiewał, bo był lekarzem. Ale zawsze, jak chodziliśmy do kościoła w niedzielę, to śpiewał bardzo głośno. Ja się wtedy wstydziłam i go trącałam, mówiłam: "Tato, nie śpiewaj tak głośno, ludzie się patrzą". Wstydziłam się tego - opowiadała na planie programu.

Okazuje się, że wokalny talent ojca gwiazdy objawiał się już w najmłodszych latach w bardzo spektakularny sposób:

W dzieciństwie miał piękny, bardzo mocny głos. Mieszkał w Stanisławowie koło Lwowa, wychodził na balkon i jako mały chłopiec śpiewał arie Kiepury. I podobno sąsiadom dzwoniły szklanki w kredensach!

Jeżowska ma głos po tacie

Alicja Majewska, również zasiadająca w obrotowym fotelu, nie omieszkała podsumować rodzinnej historii, sugerując, że to właśnie po ojcu Majka Jeżowska odziedziczyła muzyczny temperament.

A potem zaczęłaś sama bardzo głośno śpiewać! – skwitowała z humorem ikona polskiej estrady.

W najbliższym odcinku, który wyemitowany zostanie w sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 i TVP VOD, widzowie usłyszą jeszcze wiele anegdot z życia trenerów i uczestników. Niestety, nie wszyscy widzowie dobrze oceniają podobne wyznania, co skomentowała w sieci sama Jeżowska.

Kochani, często słyszę narzekanie na trenerów w naszym programie - jedni kochają, drudzy nie… jak w życiu. Pamiętajcie, że "The Voice Senior" to program i format telewizyjny, który ma być przede wszystkim rozrywką a trenerzy (na całym świecie) żartują, walczą o swoich podopiecznych na różny sposób (Kelly Clarkson, moja idolka, albo Gwen Stefani w USA), opowiadają anegdoty itp. - podkreśliła Majka w komentarzu, który zostawiła do fragmentu show umieszczonego na instagramowym profilu "The Voice Senior".

Majka Jeżowska ze Złotą Okładką "Super Expressu"