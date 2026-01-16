Takiej sytuacji w polskim "The Voice Senior" jeszcze nie było! Na scenie pojawi się wyjątkowa para

Takiej historii w "The Voice Senior" jeszcze nie było. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii programu na scenie pojawi się małżeństwo z 45-letnim stażem, które połączyła miłość do muzyki i do siebie. Barbara i Albert Czarkowscy udowodnią, że pasja, uczucie i scena mogą iść w parze – choć tym razem każde z nich będzie musiało zawalczyć o uznanie trenerów w pojedynkę.

Historia uczestników "The Voice Senior" brzmi jak początek filmu romantycznego

Po raz pierwszy w siedmioletniej historii muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki na scenie zaśpiewa małżeństwo! Barbara i Albert Czarkowscy mogą pochwalić się niesamowitym stażem w życiu prywatnym - są parą już od 45 lat! W żyłach obojga płynie też wielka miłość do muzyki, która towarzyszy im od pierwszego spotkania. A to przypomina scenę rodem z komedii romantycznej.

Poznałam mojego przyszłego męża, który był basistą w zespole, z którym się mijaliśmy na trasach

- mówi pani Barbara w wideo zapowiadającym najnowszy odcinek "The Voice Senior"

Wieczorem zaszedłem do kawiarni, gdzie znałem muzyków. Nie wiedziałem, że na gitarze basowej gra Barbara. No i od słowa do słowa, jakoś tak wylawirowałem, że z tąże Barbarą wyszedłem po dancingu 

- wspomina pierwsze spotkanie pan Albert.

A potem się okazało, że bez siebie żyć nie możemy 

- dodaje z uśmiechem Barbara Czarkowska. 

Pomysł udziału w "The Voice Senior" narodził się w głowie pana Alberta. Nie wyobrażał on sobie jednak, aby do programu zgłosić się samemu.

Mąż mój zasiał w mojej głowie myśl, potem już nieodpartą, że ja muszę wystartować w "The Voice Senior

- zdradza pani Barbara. 

Razem od 45 lat, ale na scenie osobno

Małżeństwo jest nierozłączne od ponad czterech dekad zarówno w życiu, jak i na scenie. W sobotnim odcinku przyjdzie im jednak wystąpić przed trenerami w pojedynkę. Pan Albert wykona przed Alicją Majewską, Majką Jeżowską, Andrzejem Piasecznym i Robertem Janowskim wielki przebój Tony’ego Bennetta "I Left My Heart In San Francisco", a jego żona zaśpiewa "Still Got the Blues" z repertuaru Gary’ego Moore’a.

Czy obojgu uda się zachwycić trenerów i przejść do kolejnego etapu programu? Tego widzowie dowiedzą się już w sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 i TVP VOD.

