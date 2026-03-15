Faworytka "Tańca z Gwiazdami" przeżyła bolesną stratę! Myślała, że "to jest koniec świata"

Aleksandra Kalita
2026-03-15 18:47

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozkręca się na dobre. Dziś wieczorem uczestnicy show zatańczą w rytm hitów Kayah. Na krótko przed startem trzeciego odcinka Paulina Gałązka, faworytka do zwycięstwa, podzieliła się niezwykle bolesnym wspomnieniem. Czy na parkiecie również nie zabraknie emocji?

W osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" aż roi się od wielkich gwiazd ekranów. Producentom udało się zaprosić do programu m.in. Magdalenę Boczarską, Sebastiana Fabijańskiego, Emilię Komarnicką czy Paulinę Gałązkę. Artyści już w pierwszym odcinku udowodnili, że mają talent nie tylko do aktorstwa, ale i tańca.

Czarnym koniem tej edycji stała się Paulina Gałązka. Młoda aktorka tańczy w parze z Michałem Bartkiewiczem. Dopinguje ich sama Agata Kulesza, czyli zwyciężczyni ósmej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Chociaż gwiazda "Dziewczyn z Dubaju" bardzo stresowała się przed pierwszym występem, to na parkiecie poradziła sobie bardzo dobrze.

Pod urokiem charyzmatycznej aktorki jest i Iwona Pavlović. Surowa jurorka po pierwszym występie Gałązki przyznała, że widzi w niej ogromny potencjał. Dla aktorki to było coś więcej niż zwykła pochwała.

"Taniec z Gwiazdami": Bolesne wspomnienie Pauliny Gałązki 

W trzecim odcinku uczestnicy "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczą w rytm utworów Kayah. Wiadomo już, że Gałązka razem z Bartkiewiczem zaprezentują się w rumbie. "Fakt" dotarł do materiału zapowiadającego występ. W nagraniu tancerz wyznał, że chciałby aby ich rumba opowiadała o toksycznej relacji.

Jego słowa sprawiły, że Paulina Gałązka postanowiła podzielić się bolesnym wspomnieniem z przeszłości. Aktorka opowiedziała o swojej pierwszej wielkiej miłości i złamanym sercu. 

Ja też miałam w swoim życiu taką relację, która wydawała mi się być ostateczna, na zawsze, na całe życie. Mając 20 lat, zakochałam się w studencie architektury, który mnie zostawił. Wtedy wydawało mi się, że wszystko jest takie czarno-białe i że to jest koniec świata - wspominała.

Wyznała również, że to właśnie przez utraconą miłość i złamane serce postanowiła zdawać do szkoły aktorskiej.

Ale ten kryzys doprowadził mnie do tego, że zdecydowałam się zdawać do szkoły aktorskiej. Pomyślałam sobie: kiedy jak nie teraz, w końcu jest mi wszystko jedno - podsumowała Gałązka.

Paulina Gałązka od lat jest w szczęśliwym związku. Jej wybrankiem jest norweski aktor Sindre Sandemo. Pobrali się w 2019 roku. Aktorka stara się jednak chronić prywatność ukochanego.

Paulina Gałązka - mam problem z intymnością na parkiecie
