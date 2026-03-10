Paulina Gałązka wyrasta na faworytkę widzów w "Tańcu z gwiazdami". Aktorka szczerze o wsparciu z branży

Paulina Gałązka w "Tańcu z gwiazdami"

Paulina Gałązka jest jedną z najbardziej obiecujących postaci tegorocznej, wiosennej ramówki w programie "Taniec z gwiazdami". Szersza publiczność kojarzy ją przede wszystkim z wyrazistej kreacji Emi, którą zagrała w produkcji "Dziewczyny z Dubaju". Udzielając wywiadu dla Radia Eska, artystka podkreśliła, że ta głośna rola wcale nie sprawiła, że została zamknięta w jednej szufladzie. Odniosła się również do krytycznych głosów i stanowczo zaprzeczyła, jakoby praca na planie tego filmu miała kogokolwiek skrzywdzić.

Wiem od widzów, że raczej dał piękną lekcję. Pisały do mnie mamy, które chodziły z nastoletnimi córkami na ten film i dziękowały za to, że pokazuje on, że nie ma czegoś takiego jak łatwe pieniądze. Za wszystko trzeba w życiu zapłacić - powiedziała w wywiadzie dla Eski.

W drugim epizodzie tanecznego show to właśnie duet, który tworzą Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, wykazał się najbardziej spektakularnym rozwojem względem poprzedniego tygodnia. Para wywalczyła o sześć oczek więcej, co pozwoliło im zająć stabilne, piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji z wynikiem 68 punktów na koncie. Uczestniczka cieszy się dopingiem nie tylko ze strony wiernych widzów, ale także znanych osób z branży rozrywkowej. Jej występy na parkiecie doczekały się pozytywnych komentarzy od takich postaci jak Doda, Anita Sokołowska, Maciej Musiałkowski oraz Ewa Szabatin.

Dla aktorki wejście do świata "Tańca z gwiazdami" to doskonała okazja, aby zaprezentować się zupełnie nowej grupie odbiorców. Paulina Gałązka zaskarbiła sobie już wcześniej sympatię widzów dzięki talentowi aktorskiemu, a teraz otrzymuje wiele ciepłych słów od swoich rówieśników z show-biznesu. Znajomi z branży regularnie dają wyraz swojemu uznaniu dla jej rosnących umiejętności tanecznych pod oficjalnymi postami na profilach programu.

Jest mi przemiło, naprawdę. Tym bardziej, że są one od osób, które rzeczywiście bardzo cenię i bardzo lubię. To jest tak podbudowujące, że ja teraz mam wrażenie, że chodzę cały czas napompowana radością - powiedziała Paulina w rozmowie z Eską.

Kiedy dziennikarz Eski wspomniał, że udział w tym samym formacie u boku Michała Bartkiewicza okazał się ogromnym trampoliną zawodową dla Vanessy Aleksander, Paulina Gałązka postanowiła skromnie zareagować na te doniesienia.

Myślę, że Vanesska rusza się przepięknie, daleko mi do niej, ale dziękuję za to porównanie.

