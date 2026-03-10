Renata Pałys o zarobkach w "Kiepskich". Serialowa Paździochowa nie była bogata?

Polscy aktorzy wielokrotnie wywołali kontrowersje swoim rozprawianiem o zarobkach w branży czy też wysokościach emerytur. Ostatnio na finansowe wyznanie zdobyła się w jednym z wywiadów Renata Pałys, ceniona aktorka, która podbiła serca widzów jako serialowa Paździochowa. Sama nie może narzekać, ale to nie ona dorobiła się na "Świecie według Kiepskich"...

"Świat według Kiepskich": Renata Pałys o zarobkach na planie serialu

Wrocławska aktorka, która w 1999 roku trafiła do obsady kultowej produkcji, zagościła ostatnio w podcaście "Mój świat". Renata Pałys wielokrotnie opowiadała o swoim spojrzeniu na "Świat według Kiepskich" - dołączeniu do ekipy, relacjach z innymi aktorkami czy krążących o serialu plotkach. Tym razem pojawił się wątek finansowy. Zapytana o to, czy rola Paździochowej w uwielbianej produkcji uczyniła z niej milionerkę, aktorka stanowczo zaprzeczyła. Zasugerowała jednak, że duże korzyści "Kiepscy" przynieśli innej osobie.

"Na pewno z tej naszej obsady był artysta, który dużo zarobił. (śmiech) To nie jest tak. Naprawdę trzeba być dużą gwiazdą, żeby dyktować warunki. Taka jest prawda. Ja nigdy nie aspirowałam do tego, że jestem jakąś gwiazdą" - powiedziała.

21

Serialowa Paździochowa: "mam z czego żyć"

Ceniona za szczere wypowiedzi aktorka dodała również, że jest świadoma bycia kojarzoną z tylko jedną rolą serialową. W poprzednich wywiadach Renata Pałys przyznawała, że w przeszłości aktorzy nie mieli świadomości zmian w systemie emerytalnym, które nastały po 1989 roku. Sama jednak nauczyła się dysponować finansami w swoim niestabilnym zawodzie i nie boi się o przyszłość, jeśli chodzi o kwestie pieniężne.

"Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że jestem praktycznie rzecz biorąc z jednego serialu" - stwierdziła Pałys w ostatnim wywiadzie.

"Na szczęście mam z czego żyć, więc to mnie nie rusza" - podsumowała.

Sebastian Fabijański poszedł do "Tańca z Gwiazdami", żeby znaleźć miłość? Program ma mu w tym pomóc