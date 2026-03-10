Alicja Szemplińska w zagranicznych rankingach. Jakie mamy szanse w Wiedniu?

Alicja Szemplińska wygrała polskie eliminacje do Eurowizji 2026, prezentując publiczności piosenkę "Pray". Artystka zebrała nieco ponad 32 procent wszystkich głosów z wiadomości SMS oraz internetowych, co zagwarantowało jej bilet do Wiednia. Warto przypomnieć, że 23-letnia piosenkarka miała już reprezentować nasz kraj podczas odwołanej edycji w 2020 roku, a teraz ponownie wywalczyła sobie miejsce w tej międzynarodowej rywalizacji. Przyjrzyjmy się, jak jej najnowsza kompozycja została przyjęta poza granicami Polski.

Eurowizja 2026: Szanse Polski w oczach bukmacherów

Na początku bieżącego roku, gdy uruchomiono pierwsze zakłady, Polska znajdowała się na 11. pozycji w zestawieniu szans na wygraną w całym konkursie. Z biegiem czasu nasz kraj zaczął tracić w oczach bukmacherów, ostatecznie spadając na 29. miejsce w dniu finału krajowych preselekcji, czyli 7 marca. Oficjalny wybór "Pray" przyniósł delikatne odbicie, przesuwając nas na 27. lokatę w rankingu. Należy jednak pamiętać, że powyższe notowania określają wyłącznie prawdopodobieństwo zajęcia pierwszego miejsca w konkursie, a nie przewidywaną ostateczną pozycję w tabeli. Aktualnie absolutnym faworytem do zwycięstwa pozostaje Finlandia ze swoim utworem "Liekinheitin".

ZOBACZ TEŻ: Alicja Szemplińska czekała 6 lat na udział w Eurowizji. Nie wierzyła, że jej się uda

Alicja Szemplińska w Wiedniu. Fani oceniają utwór "Pray"

Miłośnicy konkursu z różnych zakątków globu aktywnie oceniają opublikowane już piosenki, a pierwsze zestawienia dają nam wyraźną nadzieję na wejście do Wielkiego Finału. Wielu obserwatorów zastanawia się jednak, w jakim stopniu profesjonalne jury doceni nietypowy dla tego formatu, osadzony w klimatach R&B utwór z Polski. Według danych z popularnej aplikacji My Eurovision Scoreboard (stan na 10 marca, godz. 12:00), nasza propozycja plasuje się na 23. miejscu wśród 31 ogłoszonych piosenek. Biorąc pod uwagę wyłącznie głosowanie dotyczące pierwszego półfinału, zajmujemy w nim 8. pozycję, co w teorii oznacza pewny awans. W obu tych zestawieniach na pierwszym miejscu króluje reprezentacja Finlandii.

Użytkownicy serwisu Eurovisionworld.com ocenili polską kompozycję średnio na 3,7 gwiazdki w pięciostopniowej skali. Dzięki temu wynikowi Alicja Szemplińska znajduje się aktualnie na 17. pozycji w ogólnym zestawieniu, utrzymując jednocześnie 8. lokatę w swoim półfinale. Najlepszymi notami, oscylującymi wokół 4,5 gwiazdki, mogą pochwalić się obecnie Chorwacja oraz Cypr. W sieci nie brakuje również wielu analiz i opinii publikowanych przez twórców na platformie YouTube.

"Po sześciu latach brzmi jeszcze bardziej niesamowicie. Widać też, jak dojrzała, również pod względem pewności siebie. To tak jakbyśmy mieli na scenie całkiem inną wykonawczynię. [...] Powinniście być z niej bardzo dumni. To nie jest piosenka na każdy gust, ale myślę, że może bardzo dobrze sobie poradzić i zgarnąć dużo głosów jury" - ocenia brytyjski dziennikarz Andy Carlisle z portalu "Eurovoxx".

21

Kiedy wystąpi Polska? Najważniejsze daty Eurowizji 2026

Polska reprezentantka zaprezentuje utwór "Pray" w drugiej połowie pierwszego półfinału, który zaplanowano na 12 maja w wiedeńskiej hali Wiener Stadthalle. Drugi koncert półfinałowy odbędzie się 14 maja, natomiast wielki finał zaplanowano na 16 maja. W jubileuszowej, 70. odsłonie Konkursu Piosenki Eurowizji weźmie udział tylko 35 państw, co jest bezpośrednim skutkiem fali rezygnacji nadawców po dopuszczeniu Izraela do dalszego udziału w rywalizacji. Wiedeń zyskał prawo do organizacji wydarzenia dzięki zeszłorocznemu zwycięstwu artysty ukrywającego się pod pseudonimem JJ, który wygrał konkurs z utworem "Wasted Love".

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.