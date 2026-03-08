Alicja Szemplińska czekała 6 lat na udział w Eurowizji. Nie wierzyła, że jej się uda

Historia Alicji Szemplińskiej z odwołaną Eurowizją w 2020 roku

Alicja Szemplińska wystąpi na międzynarodowej scenie podczas Eurowizji 2026 w Wiedniu, gdzie zaprezentuje utwór zatytułowany "Pray". Jest to jej drugi triumf w narodowych eliminacjach, po sukcesie z 2020 roku, kiedy to z piosenką "Empires" planowała podbić Rotterdam. Niedługo po ogłoszeniu tamtego werdyktu organizatorzy zmuszeni byli całkowicie odwołać muzyczne wydarzenie z powodu globalnej pandemii koronawirusa. Podczas gdy inne kraje automatycznie przedłużały kontrakty swoim reprezentantom, stacja TVP przyjęła inną strategię. W 2021 roku polskie barwy reprezentował Rafał Brzozowski z kompozycją "The Ride", przez co wokalistka na realizację swojego planu musiała czekać 6 lat.

Wątpliwości Alicji Szemplińskiej po zmianie decyzji TVP

W trakcie wywiadu z Adrianem Rybakiem z ESKI piosenkarka podzieliła się bardzo osobistym wyznaniem. Alicja Szemplińska stwierdziła, że gdy w 2021 roku ostatecznie pominięto jej kandydaturę, zaczęła powoli żegnać się z nadziejami na występ na Eurowizji.

Ja chyba wtedy myślałam, że już może się nie udać. Ze względu na to, że raz zostałam wybrana i się nie udało. Ale jak widać, można spełniać te marzenia i wszystko jest możliwe, jeżeli wystarczająco mocno w to wierzysz - powiedziała Alicja.

Wiadomość o zdobyciu tytułu polskiej reprezentantki na Eurowizję 2026 zastała artystkę w samym środku nocy. Wokalistka absolutnie nie kryje, że zwycięstwo w tegorocznych preselekcjach wywołało u niej wręcz trudną do opisania euforię.

Ja od razu poczułam wielką wdzięczność i radość, że się udało. To jest wynik pracy wielu ludzi zaangażowanych. Mojego wspaniałego zespołu, który mi pomagał, ale też was wszystkich, którzy zagłosowali. Dziękuję za to - powiedziała dla ESKI.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu

Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona festiwalu zagości w murach Wiener Stadthalle w Wiedniu. Półfinałowe zmagania zaplanowano na 12 oraz 14 maja 2026 roku, natomiast nazwisko ostatecznego triumfatora poznamy podczas wielkiego finału, który odbędzie się dokładnie 16 maja. Przywilej organizacji tego muzycznego święta przypadł Austrii w wyniku zeszłorocznego zwycięstwa wokalisty o pseudonimie JJ, który podbił serca widzów utworem "Wasted Love".

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026