QUIZ. Rozpoznasz słodycze PRL? 12 punktów to absolutne minimum

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-02-22 8:42

Myślisz, że pamiętasz słodycze z PRL? Większość jest tego pewna… dopóki nie zobaczy pytań. Ten quiz bezlitośnie weryfikuje wspomnienia z dzieciństwa, a 12 punktów to absolutne minimum. Tylko nieliczni zdobywają komplet. Sprawdź, czy należysz do tego grona.

Quiz. Cukierki w PRL

i

Autor: Shutterstock Landrynki były jednymi z najpopularniejszych cukierków w PRL-u. Rozwiąż quiz i poznaj inne słodkości z tamtych czasów.

Czekolady kupowane "spod lady", gumy do żucia, które pachniały w całej klasie, i cukierki, na które czasem trzeba było polować tygodniami. Słodycze z czasów PRL i lat 90. smakowały zupełnie inaczej niż dziś, ale wciąż wywołują ogromny sentyment.

Rozwiąż także: Na jakim kontynencie jest to państwo? Masz 10 szans na sukces!

Wielu pamięta charakterystyczne złotka batonów, papierki zbierane do kolekcji czy pierwszą gumę z historyjką w środku. Kultowe produkty tworzyły legendę zakładów takich jak Wedel, Wawel czy Jutrzenka. Niektóre z tych słodyczy przetrwały do dziś, inne zniknęły i są już tylko wspomnieniem dzieciństwa.

Dla jednych były codzienną przyjemnością, dla innych rarytasem zdobywanym od święta. Jedno jest pewne – ich smak pamięta się przez całe życie.

Polecamy: Przysłowia o lutym. My podajemy początek, wy musicie dokończyć

Myślisz, że rozpoznasz je bez problemu?

Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi twoją pamięć. Uprzedzamy: komplet punktów zdobywają tylko prawdziwi mistrzowie nostalgii. 12 punktów to absolutne minimum.

Gotowy na podróż do czasów legendarnych słodkości?

Sprawdź się w naszym quizie.

Pamiętasz te słodycze z dzieciństwa? 12/15 to mistrz
Pytanie 1 z 15
Który batonik składał się z wafla oblanego czekoladą i był owinięty w złotko?
Super Express Google News
Tak wyglądała moda szkolna w PRL-u. Mundurek był obowiązkiem ucznia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ