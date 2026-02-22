QUIZ. Rozpoznasz słodycze PRL? 12 punktów to absolutne minimum

Czekolady kupowane "spod lady", gumy do żucia, które pachniały w całej klasie, i cukierki, na które czasem trzeba było polować tygodniami. Słodycze z czasów PRL i lat 90. smakowały zupełnie inaczej niż dziś, ale wciąż wywołują ogromny sentyment.

Wielu pamięta charakterystyczne złotka batonów, papierki zbierane do kolekcji czy pierwszą gumę z historyjką w środku. Kultowe produkty tworzyły legendę zakładów takich jak Wedel, Wawel czy Jutrzenka. Niektóre z tych słodyczy przetrwały do dziś, inne zniknęły i są już tylko wspomnieniem dzieciństwa.

Dla jednych były codzienną przyjemnością, dla innych rarytasem zdobywanym od święta. Jedno jest pewne – ich smak pamięta się przez całe życie.

Myślisz, że rozpoznasz je bez problemu?

Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi twoją pamięć. Uprzedzamy: komplet punktów zdobywają tylko prawdziwi mistrzowie nostalgii. 12 punktów to absolutne minimum.

Gotowy na podróż do czasów legendarnych słodkości?

Sprawdź się w naszym quizie.

Pamiętasz te słodycze z dzieciństwa? 12/15 to mistrz Pytanie 1 z 15 Który batonik składał się z wafla oblanego czekoladą i był owinięty w złotko? Grzesiek Prince Polo Pawełek Następne pytanie