QUIZ. Rozpoznasz słodycze PRL? 12 punktów to absolutne minimum

Czekolady kupowane "spod lady", gumy do żucia, które pachniały w całej klasie, i cukierki, na które czasem trzeba było polować tygodniami. Słodycze z czasów PRL i lat 90. smakowały zupełnie inaczej niż dziś, ale wciąż wywołują ogromny sentyment.
Wielu pamięta charakterystyczne złotka batonów, papierki zbierane do kolekcji czy pierwszą gumę z historyjką w środku. Kultowe produkty tworzyły legendę zakładów takich jak Wedel, Wawel czy Jutrzenka. Niektóre z tych słodyczy przetrwały do dziś, inne zniknęły i są już tylko wspomnieniem dzieciństwa.
Dla jednych były codzienną przyjemnością, dla innych rarytasem zdobywanym od święta. Jedno jest pewne – ich smak pamięta się przez całe życie.
Myślisz, że rozpoznasz je bez problemu?
Przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi twoją pamięć. Uprzedzamy: komplet punktów zdobywają tylko prawdziwi mistrzowie nostalgii. 12 punktów to absolutne minimum.
Gotowy na podróż do czasów legendarnych słodkości?
Sprawdź się w naszym quizie.