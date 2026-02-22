Dwie osoby zmarły z wychłodzenia w jedną dobę. Liczba zgonów od listopada przeraża!

Mróz stanowi śmiertelne zagrożenie, szczególnie dla bezdomnych, seniorów i osób pod wpływem alkoholu.

Policja codziennie patroluje miejsca, gdzie mogą przebywać potrzebujący, reagując na zgłoszenia i oferując pomoc.

W ubiegłym sezonie zimowym odnotowano 19 zgonów z powodu wychłodzenia.

Sprawdź, jak możesz pomóc i gdzie zgłaszać osoby potrzebujące wsparcia w obliczu niskich temperatur.

Tragiczny bilans mrozów. Najbardziej zagrożeni są bezdomni

Funkcjonariusze przypominają, że mróz stanowi poważne niebezpieczeństwo zwłaszcza dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, ludzi samotnych oraz tych, którzy są pod wpływem alkoholu.

Jak podkreśla Komenda Główna Policji, każdego dnia patrole sprawdzają ulice, opuszczone budynki, klatki schodowe i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Mundurowi reagują na zgłoszenia, udzielają wsparcia i kierują zagrożonych do bezpiecznych placówek.

- Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc - podaje Komenda Główna Policji.

Policja ponownie apeluje o zgłaszanie takich sytuacji pod numer alarmowy 112.

Mróz nie odpuszcza

Dla porównania, w sezonie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. odnotowano 19 zgonów z powodu wychłodzenia – o 13 mniej niż rok wcześniej, gdy takich przypadków było 32.

Według prognoz IMGW w weekend w części kraju temperatury nadal spadały poniżej zera. W nocy z piątku na sobotę na wschodzie i południu słupki rtęci mogły pokazać nawet -16 st. C. W kolejnej nocy pojawiły się opady, a temperatury wahały się od -5 st. C na północnym wschodzie, przez okolice zera w centrum, do 3 st. C na zachodzie i nad morzem. W niedzielę zapowiadano od 1 st. C w Suwałkach do 9 st. C na zachodzie kraju.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie