Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026 do Wiednia! Oto zwyciężczyni preselekcji

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-08 10:11

Decyzją widzów to Alicja Szemplińska została oficjalną reprezentantką Polski podczas zbliżającego się Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu. Wokalistka pokonała siedmioro innych artystów podczas krajowych eliminacji i zaprezentuje międzynarodowej publiczności swój najnowszy utwór. Czas przyjrzeć się bliżej drodze artystycznej młodej piosenkarki oraz kompozycji wybranej na wyjazd do Austrii.

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026

Telewidzowie podjęli ostateczną decyzję w sprawie polskiego kandydata na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Krajowe eliminacje budziły od dłuższego czasu ogromne emocje, a w stawce znalazło się ostatecznie ośmioro utalentowanych muzyków. O bilet do Austrii rywalizowali Basia Giewont, Piotr Pręgowski, Ola Antoniak, Anastazja Maciąg, Jeremi Sikorski, Stasiek Kukulski, Karolina Szczurowska oraz Alicja Szemplińska. To właśnie ta ostatnia zdobyła największe zaufanie głosujących i wystąpi na międzynarodowej scenie z biało-czerwoną flagą. Warto więc sprawdzić muzyczne korzenie wokalistki i poznać szczegóły dotyczące jej festiwalowego repertuaru.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Droga do sukcesu Alicji Szemplińskiej. Pandemia odebrała jej poprzednią szansę

Urodzona 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie piosenkarka zyskała ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą triumfu w dziesiątej odsłonie programu „The Voice of Poland” w 2019 roku. Zapewniła tym samym historyczne, pierwsze zwycięstwo drużynie Tomsona i Barona. Jej muzyczny talent doceniono wcześniej także w telewizyjnym formacie „Hit! Hit! Hurra!”. Wokalistka wygrała już raz polskie preselekcje eurowizyjne w 2020 roku z utworem „Empires”, ale wówczas wymarzony wyjazd przekreśliło całkowite odwołanie imprezy z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Teraz po sześciu latach artystka powraca na właściwe tory, mając w swoim dorobku takie single jak „Prawie my”, „Pusto” czy „Gdzieś”.

Piosenka Pray na Eurowizję 2026. Alicja Szemplińska stawia na osobiste wyznanie

Utwór „Pray” to ciekawa muzyczna mieszanka R&B, rapu oraz gospel. Tytułowa modlitwa funkcjonuje tu tylko jako metafora, a piosenka jest całkowicie pozbawiona religijnego przekazu. Tekst opowiada o zachowaniu życiowej autentyczności i podążaniu własną ścieżką. Artystka zawarła w lirykach osobiste zmagania z rynkiem fonograficznym od momentu wielkiego triumfu w „The Voice of Poland”. Szemplińska walczyła przez blisko sześć lat o to, aby ostatecznie wydawać materiał w pełni spójny z tym, co czuje w sercu.

Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 25

Kiedy odbędzie się Eurowizja 2026? 

Organizację tegorocznych zmagań powierzono Austrii ze względu na ubiegłoroczną wygraną artysty JJ z piosenką „Wasted Love”. Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona tej wielkiej muzycznej imprezy zagości w wiedeńskim obiekcie Wiener Stadthalle. Reprezentanci państw wystąpią w dwóch etapach półfinałowych wyznaczonych na 12 i 14 maja 2026 roku. Zwycięzcę europejskiej rywalizacji poznamy z kolei w trakcie wielkiego finału, który zaplanowano na 16 maja.

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA