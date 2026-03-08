Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026 do Wiednia! Oto zwyciężczyni preselekcji

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2026

Telewidzowie podjęli ostateczną decyzję w sprawie polskiego kandydata na 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Krajowe eliminacje budziły od dłuższego czasu ogromne emocje, a w stawce znalazło się ostatecznie ośmioro utalentowanych muzyków. O bilet do Austrii rywalizowali Basia Giewont, Piotr Pręgowski, Ola Antoniak, Anastazja Maciąg, Jeremi Sikorski, Stasiek Kukulski, Karolina Szczurowska oraz Alicja Szemplińska. To właśnie ta ostatnia zdobyła największe zaufanie głosujących i wystąpi na międzynarodowej scenie z biało-czerwoną flagą. Warto więc sprawdzić muzyczne korzenie wokalistki i poznać szczegóły dotyczące jej festiwalowego repertuaru.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Droga do sukcesu Alicji Szemplińskiej. Pandemia odebrała jej poprzednią szansę

Urodzona 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie piosenkarka zyskała ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą triumfu w dziesiątej odsłonie programu „The Voice of Poland” w 2019 roku. Zapewniła tym samym historyczne, pierwsze zwycięstwo drużynie Tomsona i Barona. Jej muzyczny talent doceniono wcześniej także w telewizyjnym formacie „Hit! Hit! Hurra!”. Wokalistka wygrała już raz polskie preselekcje eurowizyjne w 2020 roku z utworem „Empires”, ale wówczas wymarzony wyjazd przekreśliło całkowite odwołanie imprezy z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Teraz po sześciu latach artystka powraca na właściwe tory, mając w swoim dorobku takie single jak „Prawie my”, „Pusto” czy „Gdzieś”.

Piosenka Pray na Eurowizję 2026. Alicja Szemplińska stawia na osobiste wyznanie

Utwór „Pray” to ciekawa muzyczna mieszanka R&B, rapu oraz gospel. Tytułowa modlitwa funkcjonuje tu tylko jako metafora, a piosenka jest całkowicie pozbawiona religijnego przekazu. Tekst opowiada o zachowaniu życiowej autentyczności i podążaniu własną ścieżką. Artystka zawarła w lirykach osobiste zmagania z rynkiem fonograficznym od momentu wielkiego triumfu w „The Voice of Poland”. Szemplińska walczyła przez blisko sześć lat o to, aby ostatecznie wydawać materiał w pełni spójny z tym, co czuje w sercu.

Kiedy odbędzie się Eurowizja 2026?

Organizację tegorocznych zmagań powierzono Austrii ze względu na ubiegłoroczną wygraną artysty JJ z piosenką „Wasted Love”. Jubileuszowa, siedemdziesiąta odsłona tej wielkiej muzycznej imprezy zagości w wiedeńskim obiekcie Wiener Stadthalle. Reprezentanci państw wystąpią w dwóch etapach półfinałowych wyznaczonych na 12 i 14 maja 2026 roku. Zwycięzcę europejskiej rywalizacji poznamy z kolei w trakcie wielkiego finału, który zaplanowano na 16 maja.