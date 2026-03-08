Nie żyje znany raper. Koni miał 43 lata. Fani pospieszyli z kondolencjami

Świat hip-hopu pogrążony w żałobie po stracie znanego rapera z Poznania.

Tomasz „Koni” Konys, współzałożyciel grup Beat Squad i PDG Kartel, zmarł w wieku 43 lat.

Przyczyna śmierci artysty nie została jeszcze ujawniona.

Dowiedz się więcej o karierze i dziedzictwie Koniego oraz reakcjach środowiska.

Nie żyje znany raper. Koni miał 43 lata

Świat hip-hopu pogrążył się w smutku. Do mediów dotarła informacja o śmierci znanego poznańskiego rapera, Tomasza Konysa, znanego fanom jako Koni. Artysta miał zaledwie 43 lata, a informację o jego śmierci przekazał jego wieloletni przyjaciel i kolega z grupy Beat Squad, Rafi, publikując czarno-białe zdjęcie Koniego.

Żegnaj przyjacielu. To był zaszczyt Cię znać... Do zobaczenia po drugiej stronie

- napisał 7 marca w mediach społecznościowych. Muzycy od lat współpracowali w ramach kolektywu PDG Kartel i Beat Squad.

Śmierć rapera. Posypały się kondolencje

Po tym jak wypłynęła informacja o śmierci rapera, pod postem w mediach społecznościowych posypały się liczne kondolencje. Zarówno fani artysty, jak i koledzy z branży są pogrążeni w smutku. Głos zabrały znani artyści polskiego rapu, w tym m.in. Peja oraz donGURALesko. Peja skomentował post smutną emotikoną oraz udostępnił post.

Kim był raper Koni?

Tomasz „Koni” Konys urodził się 24 lutego 1983. Na razie nie została podana przyczyna śmierci muzyka. Beat Squad rozpoczął swoją działalność na wielkopolskiej scenie hip-hopowej w 1998 roku. Tworzyli go Rafał „Rafi” Lochman, Arkadiusz „Barney” Kościański, Michał „Czarny” Andrzejewski oraz Tomasz „Koni” Konys. Już rok później grupa wydała swoją pierwszą kasetę demonstracyjną – „Beat Squad” Demo, a jeszcze w tym samym roku wyszedł ich debiutancki album zatytułowany „Takie chwile”. Z czasem grupa wydała swoje kolejne albumy: „Nadal lubię… życie inaczej” oraz „Zapach lata”. Ostatni album grupy Beat Squad, „O czym szumią liście…” pojawił się w 2010 roku. Członkowie Beat Squadu należeli również do PDG Kartel (skrót od „Prawdziwość dla gry”), czyli nieformalnej grupy artystów związanych z wielkopolską sceną hip-hopową, w skład której wchodzili też znani raperzy tacy jak Donguralesko, Słoń, Shellerini czy Waldemar Kasta.

