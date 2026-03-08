Evanescence i Amy Lee po latach. Tak zmieniła się wokalistka kultowego zespołu!

Początki kariery Evanescence i płyta "Fallen"

Rok 2003 przyniósł premierę krążka "Fallen", który okazał się dla grupy Evanescence przepustką do światowej sławy. Płyta stanowiła unikalną mieszankę symfonicznego rozmachu, metalu i mrocznego rocka, spajając to wszystko niezwykle emocjonalnym głosem Amy Lee. Nowoczesne brzmienie przyciągnęło nawet entuzjastów muzyki pop. Ogromnym motorem napędowym sukcesu stał się utwór "Bring Me to Life", który trafił na ścieżkę dźwiękową filmu "Daredevil", dominując listy przebojów.

Album rozszedł się w wielomilionowym nakładzie i został uhonorowany nagrodą Grammy, wprowadzając gotycką estetykę do głównego nurtu. Choć od tego momentu minęły już 23 lata, formacja nadal cieszy się oddaniem fanów, a wielu dawnych słuchaczy zastanawia się nad obecną kondycją zespołu.

Działalność zespołu Evanescence i hit z "Devil May Cry"

Współczesne Evanescence to projekt stawiający na niezależność, funkcjonujący bez protektoratu wielkich wytwórni płytowych, co pozwala na pełną kontrolę artystyczną. Niezmiennym liderem formacji pozostaje Amy Lee. Wydawnictwo "The Bitter Truth" zaprezentowało fanom cięższe, niemal alternatywno-metalowe brzmienie, poruszające w warstwie lirycznej wątki osobiste oraz temat polaryzacji społeczeństwa. Grupa nie rezygnuje z występów na żywo, regularnie odwiedzając z koncertami Europę oraz obie Ameryki. Ostatnio głośno zrobiło się o ich utworze "Afterlife", który wykorzystano w dostępnym na platformie Netflix serialu animowanym "Devil May Cry".

Wygląd Amy Lee obecnie. Jak zmieniła się wokalistka?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak po upływie ponad dwóch dekad prezentuje się słynna wokalistka. Amy Lee wciąż imponuje swoją charakterystyczną urodą i niesłabnącą charyzmą. Gwiazda z powodzeniem łączy mroczną elegancję, z której zasłynęła, z dojrzałą naturalnością, pozostając wierna swojemu stylowi. Warto sprawdzić najnowsze zdjęcia, by przekonać się, jak wygląda dzisiejsza ikona rocka i jak ewoluowała od czasów premiery "Fallen".

