Kadłub pogrążony w żałobie. Groby ofiar 17‑latka toną w kwiatach. Sentencja na wieńcu chwyta za serce

Tłumy na pogrzebie. Cisza, która mówiła więcej niż słowa

W czwartek, 5 marca, Kadłub zatrzymał się w miejscu. Do kościoła parafialnego przybyła niemal cała wieś – starsi, młodsi, całe rodziny. Świątynia pękała w szwach, a mimo to panowała w niej przejmująca, niemal nienaturalna cisza. Przerywały ją jedynie pojedyncze szlochy i odgłosy chusteczek rozrywanych w dłoniach.

Po mszy świętej żałobnicy ruszyli w milczeniu na pobliski cmentarz. Nikt nie rozmawiał. Ludzie szli powoli, jakby wciąż nie wierzyli, że ta tragedia wydarzyła się naprawdę.

Dwa groby, jedna rodzina, niewyobrażalny ból

87‑letnia Maria P. spoczęła w grobie swojego zmarłego męża. Kilka metrów dalej pochowano jej 38‑letniego wnuka, Adama K. Dwie mogiły, które jeszcze niedawno nie istniały, dziś stały się symbolem rodzinnego dramatu, który wstrząsnął całą Polską.

Mieszkańcy nie kryli łez. Wielu z nich znało ofiary od lat – Marię jako ciepłą, serdeczną seniorkę, Adama jako spokojnego, pracowitego mężczyznę. Ich śmierć pozostawiła pustkę, którą trudno będzie wypełnić.

Morze kwiatów i poruszająca sentencja

Groby ofiar 17‑letniego sprawcy utonęły w kwiatach. Były tam pojedyncze róże, bukiety, wiązanki i ogromne wieńce ozdobione czarnymi szarfami. Każdy z nich był wyrazem bólu, współczucia i solidarności mieszkańców.

Na jednym z wieńców znalazła się szczególnie poruszająca sentencja:

„Jest taki ból, o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie…”

To znane słowa norweskiej pisarki Kjersti Annesdatter Skomsvold, często pojawiające się na nagrobkach i wieńcach pogrzebowych. W Kadłubie brzmiały jednak wyjątkowo mocno – jakby oddawały to, czego nie potrafili wypowiedzieć pogrążeni w żałobie mieszkańcy.

Tragedia, która wstrząsnęła Polską

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z 25 na 26 lutego. Według ustaleń śledczych 17‑letni Łukasz G. miał zaatakować swoich bliskich w domu, a następnie nagrać przebieg zdarzenia i umieścić materiał w internecie. Został zatrzymany i usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy.

Ze względu na wiek będzie odpowiadał jak osoba dorosła. Grozi mu kara od 15 do 30 lat pozbawienia wolności.

Kadłub długo nie zapomni tej tragedii

Choć pogrzeb już się odbył, żałoba wciąż trwa. Mieszkańcy Kadłuba mówią, że potrzeba czasu, by wrócić do normalności. Na razie jednak najważniejsze jest jedno – pamięć o Marii i Adamie, którzy odeszli w sposób, na jaki nikt nie zasługuje.

33

Sonda Czy jesteś za karą śmierci? Tak Nie To zależy od sytuacji