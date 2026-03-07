Wygląd Kelly Osbourne przeraził fanów. Córka Ozz'yego ostro odpowiedziała internautom

Temat głośnej przemiany wizerunkowej Kelly Osbourne zdominował nagłówki mediów na całym świecie. W sobotę, 28 lutego, córka Sharon i Ozzy'ego Osbourne'ów uświetniła swoją obecnością galę BRIT Awards, będącą najważniejszym świętem muzyki w Wielkiej Brytanii. Obie panie przybyły na uroczystość, aby oddać hołd zmarłemu w lipcu zeszłego roku liderowi grupy Black Sabbath. Organizatorzy wydarzenia zadbali o to, by upamiętnienie Ozzy'ego było kulminacyjnym punktem wieczoru, a wykonanie największych przebojów ikony heavy metalu powierzono Robbie'emu Williamsowi, rekordziście w liczbie zdobytych statuetek BRITs.

Wygląd Kelly Osbourne zaniepokoił fanów

Aktualna prezencja fizyczna 41-letniej celebrytki wywołała w internecie prawdziwą burzę. Użytkownicy mediów społecznościowych masowo komentowali nowy wygląd gwiazdy, często wyrażając przy tym głębokie zaniepokojenie jej stanem zdrowia. Artystka zareagowała na te doniesienia błyskawicznie, publikując zaledwie kilka godzin później oficjalne oświadczenie na platformie Instagram. W swoim wpisie Kelly Osbourne wyraźnie zaznaczyła, że wciąż zmaga się z ogromnym cierpieniem po niedawnej stracie ukochanego ojca.

Córka Ozzy'ego Osbourne'a uderza w hejterów

Wokalistka nie pozostawiła bez echa wpisów, które zaczęły pojawiać się pod jej najnowszymi fotografiami. Gwiazda określiła zachowanie internautów mianem okrucieństwa, przypominając im o niezwykle ciężkim czasie, przez jaki obecnie przechodzi. Zwróciła uwagę, że czytanie negatywnych opinii na swój temat w żaden sposób nie pomaga jej w procesie żałoby, a wręcz przeciwnie – pogłębia jej ból.

Trzeba być wyjątkowo okrutnym, żeby dobijać kogoś, kto wyraźnie ledwo sobie radzi. Kopanie mnie, gdy leżę, podważanie mojego bólu i robienie taniej sensacji z moich problemów... odwracanie się ode mnie plecami w chwili, gdy najbardziej potrzebuję wsparcia i miłości. Takie zachowanie wcale nie świadczy o sile – ono obnaża jedynie kompletny brak współczucia i charakteru. Przechodzę teraz przez najtrudniejszy czas w moim życiu. W ogóle nie powinnam być zmuszana do tego, by się bronić. Ale nie będę tu siedzieć i pozwalać, by tak mnie odzierano z godności! - napisała.

Metamorfoza Kelly Osbourne na przestrzeni lat

Wizerunek celebrytki ulegał wielokrotnym zmianom w ciągu trwania jej kariery medialnej. Aby prześledzić, jak wyglądała jej droga wizualnej transformacji, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej galerią zdjęć.

