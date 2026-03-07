Gwiazdy "The Voice Kids" dorosły na naszych oczach. Przemiana Roxie Węgiel to dopiero początek

Oni zaczynali w "The Voice Kids"!

Format „The Voice Kids” od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w Polsce, a obecnie na antenie emitowana jest już dziewiąta odsłona show. Skład jurorski przeszedł w tym sezonie rewolucję, a występy młodych talentów oceniają teraz Cleo, Blanka oraz Tribbs. Co ciekawe, w fotelu trenera mogła zasiąść Roksana Węgiel. Zwyciężczyni pierwszej edycji początkowo myślała o kompletowaniu własnej drużyny, ale ostatecznie zrezygnowała z tej roli, by w pełni poświęcić się rozwijaniu swojej kariery muzycznej.

Roxie nie jest jedynym przykładem oszałamiającego sukcesu po udziale w tym programie. Telewizyjne show stało się przepustką do świata mediów dla wielu utalentowanych nastolatków. Roksana Węgiel, Viki Gabor i Sara James to sztandarowe przykłady artystek, które dzięki rozpoznawalności zdobytej w formatach TVP z powodzeniem funkcjonują na rynku muzycznym. Czas jednak nie stoi w miejscu, a dawni dziecięcy uczestnicy są już w większości dorosłymi osobami. Choć media najczęściej rozpisują się o tym, jak Roksana Węgiel zmieniła się z dziewczynki w dojrzałą kobietę, warto zwrócić uwagę także na ewolucję stylu innych absolwentów programu.

Metamorfozy gwiazd "The Voice Kids"

Lata mijają, a gwiazdy wywodzące się z „The Voice Kids” to dziś świadomi twórcy podbijający krajowe listy przebojów. Niewiele osób pamięta, że w castingu do show brała udział popularna obecnie raperka bambi, która próbowała swoich sił w tym formacie. W pamięci widzów zapisała się również Nela Zawadzka, która zachwyciła wszystkich brawurowym wykonaniem utworu „Meluzyna”. Poniżej prezentujemy najbardziej spektakularne przemiany wizerunkowe uczestników tego popularnego widowiska.

