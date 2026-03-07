Niewielu pamięta, od czego zaczynała Anna Krupka. Jej początki mogą zaskoczyć

2026-03-07 5:45

Dziś Anna Krupka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polityczek Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka, była wiceminister sportu, a od 2025 roku także wiceprezes PiS. Mało kto jednak pamięta, że jej droga do pierwszego szeregu nie zaczęła się od sejmowej mównicy, lecz od pracy przy internetowym zapleczu partii. To właśnie tam zdobywała doświadczenie, które później okazało się bezcenne w świecie polityki i mediów.

  • Anna Krupka ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe z marketingu internetowego w SGH.
  • Na początku kariery była etatowym pracownikiem PiS i redaktor naczelną partyjnego serwisu internetowego.
  • W 2011 roku zyskała ogólnopolską rozpoznawalność jako jedna z tzw. „aniołków Kaczyńskiego”.
  • Dziś jest posłanką kolejnej kadencji i należy do ścisłego kierownictwa partii jako wiceprezes PiS.

Zanim przyszły kamery i sejmowa mównica

W przypadku Anny Krupki polityczny awans nie zaczął się od głośnych telewizyjnych występów. Zanim na dobre weszła do pierwszej ligi krajowej polityki, pracowała przy tym, czego wyborcy zwykle nie widzą: przy komunikacji internetowej partii. Jej biogramy wskazują, że po związaniu się z Prawem i Sprawiedliwością była etatowym pracownikiem ugrupowania, a także redaktor naczelną oficjalnego serwisu internetowego PiS. To właśnie tam poznawała mechanizmy politycznego przekazu od kuchni.

To ważny szczegół, bo dobrze tłumaczy, dlaczego Krupka od lat sprawnie odnajduje się w medialnej rzeczywistości. Zanim zaczęła walczyć o wyborcze mandaty, wcześniej uczyła się, jak budować polityczny komunikat, jak porządkować przekaz i jak mówić językiem, który trafia do odbiorcy. To nie był przypadkowy epizod, ale fundament dalszej kariery. To także współgra z jej wykształceniem: ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a później także studia podyplomowe z marketingu internetowego w SGH.

Polityczka z cyfrowego zaplecza

W czasach, gdy polska polityka dopiero coraz mocniej przenosiła się do internetu, takie doświadczenie nie było wcale oczywiste. Krupka nie pojawiła się więc w partii jako osoba znikąd. Od początku działała tam, gdzie tworzy się codzienny przekaz, pilnuje narracji i dba o polityczną obecność w sieci. Publicznie odnotowano również, że należała do zespołu odpowiedzialnego za internetową kampanię Andrzeja Dudy. To pokazuje, że jej specjalizacja w komunikacji online nie była dodatkiem do polityki, ale jednym z jej najważniejszych zawodowych atutów.

Właśnie dlatego wątek „kariera od zaplecza internetu” jest jednym z najciekawszych smaczków w jej biografii. Wizerunkowo Krupka kojarzy się dziś z klasyczną polityczką partyjnego centrum dowodzenia, ale jej polityczne DNA ma wyraźnie komunikacyjny i medialny rdzeń. To tłumaczy nie tylko jej konsekwencję w przekazie, ale też to, że przez lata była postrzegana jako osoba dobrze osadzona w partyjnych mechanizmach. To już wniosek płynący z zestawienia jej drogi zawodowej z pełnionymi funkcjami.

„Aniołek Kaczyńskiego” i rozpoznawalność

Szersza rozpoznawalność przyszła później. W 2011 roku Anna Krupka była wymieniana wśród młodych działaczek PiS, które media ochrzciły mianem „aniołków Kaczyńskiego”. To określenie szybko się przyjęło i na długo przykleiło do polityczki, stając się jednym z najbardziej nośnych medialnie skrótów opisujących jej początki. W tamtym czasie chodziło o młode twarze partii, które miały ocieplać jej wizerunek i pokazywać nowe pokolenie działaczy.

Dla części polityków taki medialny przydomek bywa obciążeniem. W przypadku Krupki okazał się jednak etapem przejściowym, a nie polityczną etykietą, z której nie da się wyjść. Z biegiem lat przestała być kojarzona wyłącznie z tym wizerunkowym epizodem, a zaczęła budować pozycję opartą na kolejnych funkcjach i wyborczych wynikach. Najpierw weszła do samorządu, później do Sejmu, a następnie trafiła do rządu.

Od partii i sieci do twardej polityki

Krupka urodziła się w Warszawie, ale jej parlamentarna kariera została zbudowana przede wszystkim w województwie świętokrzyskim. Od 2015 roku nieprzerwanie zasiada w Sejmie, a w latach 2018–2023 pełniła funkcje wiceministerialne w resortach odpowiedzialnych za sport i turystykę. To już nie była rola osoby od zaplecza, ale pełnoprawna obecność w centralnej polityce.

Kolejny ważny krok przyszedł w 2025 roku, gdy została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. To stanowisko umieszcza ją w ścisłym kierownictwie partii i pokazuje, że droga od internetowego zaplecza do politycznego centrum została przez nią pokonana w całości. W oficjalnym wykazie władz PiS Krupka figuruje dziś wśród wiceprezesów ugrupowania.

Wizerunek uporządkowany, przekaz kontrolowany

Wizerunkowo Anna Krupka od lat trzyma się modelu polityczki uporządkowanej, zdyscyplinowanej i mocno osadzonej w partyjnej strukturze. W jej publicznym obrazie nie ma wiele przypadkowości. Ten rys dobrze współgra z jej zawodowym początkiem: zanim sama stała się jedną z głównych twarzy partii, wcześniej współtworzyła przekaz od wewnątrz. To może być jeden z powodów, dla których tak dobrze rozumie mechanikę politycznego wizerunku i medialnego komunikatu. To interpretacja oparta na jej udokumentowanej ścieżce zawodowej, a nie deklaracja samej polityczki.

Do tego dochodzi wątek religijny, który także stał się częścią jej publicznego obrazu. W 2025 roku szeroko komentowano sprawę prywatnej mszy na Świętym Krzyżu z okazji jej imienin. Sama Krupka podkreślała, że nie było to wydarzenie publiczne, natomiast sprawa wywołała polityczny spór i pokazała, że jej aktywność bywa obserwowana nie tylko przez pryzmat partyjnych decyzji, ale też symboli i gestów obecnych w życiu publicznym.

