Niewielu pamięta, od czego zaczynała Anna Krupka. Jej początki mogą zaskoczyć

Anna Krupka ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i studia podyplomowe z marketingu internetowego w SGH.

Na początku kariery była etatowym pracownikiem PiS i redaktor naczelną partyjnego serwisu internetowego.

W 2011 roku zyskała ogólnopolską rozpoznawalność jako jedna z tzw. „aniołków Kaczyńskiego”.

Dziś jest posłanką kolejnej kadencji i należy do ścisłego kierownictwa partii jako wiceprezes PiS.

Zanim przyszły kamery i sejmowa mównica

W przypadku Anny Krupki polityczny awans nie zaczął się od głośnych telewizyjnych występów. Zanim na dobre weszła do pierwszej ligi krajowej polityki, pracowała przy tym, czego wyborcy zwykle nie widzą: przy komunikacji internetowej partii. Jej biogramy wskazują, że po związaniu się z Prawem i Sprawiedliwością była etatowym pracownikiem ugrupowania, a także redaktor naczelną oficjalnego serwisu internetowego PiS. To właśnie tam poznawała mechanizmy politycznego przekazu od kuchni.

To ważny szczegół, bo dobrze tłumaczy, dlaczego Krupka od lat sprawnie odnajduje się w medialnej rzeczywistości. Zanim zaczęła walczyć o wyborcze mandaty, wcześniej uczyła się, jak budować polityczny komunikat, jak porządkować przekaz i jak mówić językiem, który trafia do odbiorcy. To nie był przypadkowy epizod, ale fundament dalszej kariery. To także współgra z jej wykształceniem: ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a później także studia podyplomowe z marketingu internetowego w SGH.

Polityczka z cyfrowego zaplecza

W czasach, gdy polska polityka dopiero coraz mocniej przenosiła się do internetu, takie doświadczenie nie było wcale oczywiste. Krupka nie pojawiła się więc w partii jako osoba znikąd. Od początku działała tam, gdzie tworzy się codzienny przekaz, pilnuje narracji i dba o polityczną obecność w sieci. Publicznie odnotowano również, że należała do zespołu odpowiedzialnego za internetową kampanię Andrzeja Dudy. To pokazuje, że jej specjalizacja w komunikacji online nie była dodatkiem do polityki, ale jednym z jej najważniejszych zawodowych atutów.

Właśnie dlatego wątek „kariera od zaplecza internetu” jest jednym z najciekawszych smaczków w jej biografii. Wizerunkowo Krupka kojarzy się dziś z klasyczną polityczką partyjnego centrum dowodzenia, ale jej polityczne DNA ma wyraźnie komunikacyjny i medialny rdzeń. To tłumaczy nie tylko jej konsekwencję w przekazie, ale też to, że przez lata była postrzegana jako osoba dobrze osadzona w partyjnych mechanizmach. To już wniosek płynący z zestawienia jej drogi zawodowej z pełnionymi funkcjami.

„Aniołek Kaczyńskiego” i rozpoznawalność

Szersza rozpoznawalność przyszła później. W 2011 roku Anna Krupka była wymieniana wśród młodych działaczek PiS, które media ochrzciły mianem „aniołków Kaczyńskiego”. To określenie szybko się przyjęło i na długo przykleiło do polityczki, stając się jednym z najbardziej nośnych medialnie skrótów opisujących jej początki. W tamtym czasie chodziło o młode twarze partii, które miały ocieplać jej wizerunek i pokazywać nowe pokolenie działaczy.

Dla części polityków taki medialny przydomek bywa obciążeniem. W przypadku Krupki okazał się jednak etapem przejściowym, a nie polityczną etykietą, z której nie da się wyjść. Z biegiem lat przestała być kojarzona wyłącznie z tym wizerunkowym epizodem, a zaczęła budować pozycję opartą na kolejnych funkcjach i wyborczych wynikach. Najpierw weszła do samorządu, później do Sejmu, a następnie trafiła do rządu.

Od partii i sieci do twardej polityki

Krupka urodziła się w Warszawie, ale jej parlamentarna kariera została zbudowana przede wszystkim w województwie świętokrzyskim. Od 2015 roku nieprzerwanie zasiada w Sejmie, a w latach 2018–2023 pełniła funkcje wiceministerialne w resortach odpowiedzialnych za sport i turystykę. To już nie była rola osoby od zaplecza, ale pełnoprawna obecność w centralnej polityce.

Kolejny ważny krok przyszedł w 2025 roku, gdy została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. To stanowisko umieszcza ją w ścisłym kierownictwie partii i pokazuje, że droga od internetowego zaplecza do politycznego centrum została przez nią pokonana w całości. W oficjalnym wykazie władz PiS Krupka figuruje dziś wśród wiceprezesów ugrupowania.

Wizerunek uporządkowany, przekaz kontrolowany

Wizerunkowo Anna Krupka od lat trzyma się modelu polityczki uporządkowanej, zdyscyplinowanej i mocno osadzonej w partyjnej strukturze. W jej publicznym obrazie nie ma wiele przypadkowości. Ten rys dobrze współgra z jej zawodowym początkiem: zanim sama stała się jedną z głównych twarzy partii, wcześniej współtworzyła przekaz od wewnątrz. To może być jeden z powodów, dla których tak dobrze rozumie mechanikę politycznego wizerunku i medialnego komunikatu. To interpretacja oparta na jej udokumentowanej ścieżce zawodowej, a nie deklaracja samej polityczki.

Do tego dochodzi wątek religijny, który także stał się częścią jej publicznego obrazu. W 2025 roku szeroko komentowano sprawę prywatnej mszy na Świętym Krzyżu z okazji jej imienin. Sama Krupka podkreślała, że nie było to wydarzenie publiczne, natomiast sprawa wywołała polityczny spór i pokazała, że jej aktywność bywa obserwowana nie tylko przez pryzmat partyjnych decyzji, ale też symboli i gestów obecnych w życiu publicznym.

Poniżej galeria zdjęć: Anna Krupka: Kariera polityczna w obiektywie. Sejm, rząd, władze PiS

20

WOŹNIAK UJAWNIA: Rosja chce wywołać PANIKĘ! Czy grozi nam szok paliwowy? | Express Biedrzyckiej