To nie cynamon, to nie skorupki po jajkach, to kaczka biegus! Usunie ślimaki z Twojego ogrodu zanim się zorientujesz. Puść ją wolno, a pożre nawet 60 ślimaków dziennie!

Ślimaki to problem w ogrodzie, niszczący uprawy; tradycyjne metody często są nieskuteczne.

Kaczki biegusy indyjskie to naturalni pogromcy ślimaków, zjadający do 60 sztuk dziennie, nie niszcząc roślin.

W Polsce można kupić lub wynająć kaczki biegusy, by skutecznie i ekologicznie pozbyć się szkodników.

Zastanawiasz się nad ekologicznym sposobem na ślimaki? Odkryj, jak kaczki mogą uratować Twój ogród!

Naturalny sposób na ślimaki w ogrodzie. Zatrudnij... kaczkę

Ślimaki to wyjątkowo trudne przeciwniki w ogrodzie. Niszczą uprawy i roznoszą śluz po roślinach. Nie istnieją domowe metody, które skutecznie zwalczają ślimaki. Można stosować jedynie ekologiczne zapory odstraszające. Wśród najpopularniejszych są skorupki po jajkach, popiół drzewny, a także cynamon. Istnieje jednak pewien naturalny sposób, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Rozwiązaniem na ślimaki w ogrodzie mogą być bowiem kaczki!

Kaczka biegus indyjski to rasa domowych ptaków wyhodowanych w Azji. Gatunek ten słynie z nietypowego, pionowego chodu oraz temperamentnego charakteru. Kaczki biegusy w przeciwieństwie do typowych kaczek niemal nie latają i bardzo rzadko pływają. Są natomiast prawdziwymi mistrzami kontrolowania terenu. Ich największym atutem w ogrodnictwie jest zjadanie ślimaków. Pożerają one zarówno ślimaki bezskorupowe, jak te z muszlą. Nie pogardzą również pędrakami czy turkuciami podjadkami. Te wyjątkowe umiejętności i szczególna dieta już od lat wykorzystywana jest w brytyjskich ogrodach zabytkowych i ekologicznych winnicach. Dzisiaj tę metodę stosuje się również we Francji oraz Japonii. Kaczki biegusy potrafią w ciągu jednego dnia zjeść nawet 60 ślimaków. Są przy tym całkowicie nieszkodliwe dla pozostałej fauny i flory. Nie niszczą upraw i rabatek z kwiatami. Mogą jedynie zadeptać lub uszkodzić młode sadzonki. Zanim kaczka wejdzie to ogrodu warto zabezpieczyć najmniejsze rośliny.

Wykorzystywanie kaczek biegusów to zwalczania ślimaków staje się także coraz popularniejsze w Polsce. Nie znaczy to jednak, że chcąc pozbyć się ślimaków przy pomocy kaczek musisz od razu inwertować w inwentarz. W naszym kraju istnieją gospodarstwa zajmujące się profesjonalnym wynajmem kaczek biegusów.

Ile kosztuje wynajęcie kaczek biegusów do zwalczania ślimaków?

Kaczki biegusy można bez problemu kupić w Polsce. Wcale nie jest to bardzo droga impreza. Za jedna sztukę kaczki należy zapłacić około 80 zł. Często są sprzedawane one w parach. Zatem koszt wynosi 160 zł. Koszt wynajęcia jest bardzo podobny i kształtuje się na poziomie kilkudziesięciu złotych za tygodniowy wynajem.

Jak hodować kaczki biegusy?

Kaczki biegusy są stadne i najlepiej czują się w grupie. Są aktywne w ciągu dnia, spędzając czas na żerowaniu, kąpielach i eksploracji terenu. Potrzebują obszernego, ogrodzonego wybiegu, który zapewni im bezpieczeństwo przed drapieżnikami (lisy, kuny, jastrzębie). Ogrodzenie powinno być solidne i wkopane w ziemię, aby uniemożliwić podkopy. Niezbędny jest im prosty, suchy i chroniący przed wiatrem i deszczem kurnik lub schronienie. Nie musi być ocieplany, ale powinien zapewniać osłonę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Wewnątrz warto umieścić ściółkę ze słomy lub trocin. Jak wspomniano, dostęp do płytkiej wody jest kluczowy dla ich higieny i dobrego samopoczucia. Regularne kąpiele pomagają im utrzymać pióra w dobrej kondycji i pozbywać się pasożytów. Kaczki biegusy są dobrymi nioskami, składającymi średnio 150-200 jaj rocznie. Jaja są zazwyczaj białe lub zielonkawe. Potrzebują zacisznych miejsc do składania jaj, np. skrzynek wyłożonych słomą.