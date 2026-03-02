Wymieszaj z wodą i przetrzyj ruszt kuchenki. Tłuszcz i spalenizna odejdą bez użycia octu. Czyszczenie rusztu kuchenki bez wysiłku

Często pomijany podczas sprzątania, brudny ruszt kuchenki gazowej to siedlisko bakterii i zaschniętego tłuszczu, który może uszkodzić element.

Czyszczenie gorącego rusztu jest niebezpieczne, a zimny ruszt pokryty jest trudną do usunięcia warstwą brudu.

Soda oczyszczona i ocet to domowe sposoby na zaschnięty tłuszcz i spaleniznę – dowiedz się, jak ich używać, aby uzyskać najlepsze efekty.

Chcesz poznać prosty trik z sodą, który sprawi, że Twój ruszt będzie lśnił czystością? Przeczytaj, jak to zrobić

Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Bardzo często podczas kuchennych porządków zapomina się o dokładnym wyczyszczeniu rusztu oraz palników z kuchenki gazowej. O ile, samą płytę się dosyć często myje, to pozostałymi elementami kuchenki jest nieco gorzej. To błąd, na ruszcie kuchenki i innych żeliwnych elementach zbiera się bardzo dużo brudu. To między innymi resztki jedzenia oraz zaschnięty tłuszcz po gotowaniu, na którym osiada kurz. Brudny rusz kuchenki stanowi idealną pożywkę dla bakterii, które nieświadomie możemy transferować do żywności. Dodatkowo gruba warstwa zaschniętego tłuszczu oraz spalenizny może prowadzić do pęknięć i uszkodzeń samego rusztu,

Głównym problemem czyszczenia rusztu kuchenki gazowej jest temperatura. Zabrudzenia typu tłuszcz oraz spalenizna najlepiej jest czyścić, gdy są świeże. Wtedy wystarczy odrobina wody oraz dobry detergent. Niestety, ruszt kuchenki gazowej od razu po gotowaniu jest nagrzany i lepiej nie dotykać go dłońmi. Gdy jednak temperatura spadnie tłuszcz oraz spalenizna zastygają tworząc twardą powłokę, której nie doczyścić żaden płyn. W takim przypadku do gry wchodzą domowe sposoby.

Wymieszaj to z wodą i przetrzyj ruszt kuchenki gazowej. Rozpuszcza zaschnięty tłuszcz oraz spaleniznę

Wśród domowych środków, które najlepiej radzą sobie z tego rodzaju zabrudzeniami króluje soda oczyszczona oraz ocet. Często można znaleźć porady, aby wymieszać jedno z drugim. My jednak nie zalecamy tego robić. Zasadowy odczyn sody oczyszczonej neutralizuje kwasową formułę przez co oba te środki tracą swoje właściwości. Podczas porządków sodę oczyszczoną oraz ocet należy stosować oddzielnie.

W przypadku czyszczenie rusztu kuchenki gazowej należy go zdjąć i włożyć do miski lub do zlewu. Następnie nalać niewielką ilość ciepłej wody. Powinna ona jedynie przykryć rusz. Kolejnym krokiem jest wsypanie 1 opakowania sody oczyszczonej. Całość należy pozostawić na 1 godzinę. Soda oczyszczona delikatnie rozpuści zabrudzenia, a także działała odkażająco. Jeżeli ruszt kuchenki gazowej nie jest bardzo brudny to wystarczy zamoczyć ścierkę w wodzie i nasypać na nią 1 łyżkę sody oczyszczonej, aby zrobiła się gęsta pasta. Następnie należy przyłożyć ściereczką na zabrudzenia i odczekać kilka minut. Tak czyszczony ruszt kuchenki będzie idealny czysty, a także nie będą namnażały się na nim bakterie.