Brudne ruszty kuchenki gazowej mogą być niebezpieczne i nieestetyczne, dlatego ważne jest ich regularne czyszczenie.

Ruszty można umyć w zmywarce, ale należy sprawdzić zalecenia producenta, szczególnie w przypadku rusztów żeliwnych lub emaliowanych.

Ocet rozcieńczony z wodą (3:1) jest skutecznym domowym środkiem do usuwania świeżego tłuszczu z kuchenki i mebli.

Do czyszczenia zaschniętego tłuszczu można użyć pasty z sody oczyszczonej, szarego mydła i wody, a do przypalonych resztek – soli.

Dlaczego trzeba czyścić ruszty kuchenki gazowej?

Pomijając efekt estetyczny, czyta kuchenka gazowa to podstawa zdrowej kuchni. Oczywiście w trakcie gotowania, zawsze się ubrudzi, ale później warto wyczyścić ją od razu. Nagromadzony tłuszcz i resztki jedzenia mogą zapalić się podczas gotowania, stwarzając ryzyko pożaru. Zatkane dysze palników utrudniają przepływ gazu, co może prowadzić do jego niepełnego spalania i emisji szkodliwego tlenku węgla. Ponadto brudna kuchenka to idealne środowisko dla rozwoju bakterii i pleśni. Te mikroorganizmy mogą przenosić się na przygotowywane potrawy, powodując zatrucia pokarmowe.

Jak wyczyścić ruszty kuchenki bez szorowania? Wykorzystaj zmywarkę

Jednym z najprostszych sposobów wyczyszczenie rusztów kuchenki gazowej, jest umycie ich w zmywarce. Ułóż ruszty w dolnym koszu zmywarki, tak aby nie blokowały dysz i nie dotykały innych elementów. Możesz użyć specjalnych uchwytów lub podpórek, aby zapobiec ich przesuwaniu się. Wybierz detergent przeznaczony do zmywania naczyń w zmywarce, który nie zawiera agresywnych substancji chemicznych. Ustaw zmywarkę na program o niższej temperaturze (np. 50-55 stopni C) i krótszym czasie trwania. Jeśli w ten sposób czyścisz ruszty żeliwne, wyjmij je ze zmywarki natychmiast po zakończeniu cyklu i dokładnie osusz. Zanim zdecydujesz się na taką formę czyszczenia, sprawdź w instrukcji obsługi czy producent nie odradza takiego zabiegu. Żeliwne ruszty mogą rdzewieć, jeśli zostawimy ja w wodzie za długo, natomiast emaliowane mogą pękać od agresywnych środków czyszczących.

Jak wyczyścić kuchenkę gazową domowym sposobem? Użyj octu

Jeśli kuchenka gazowa zatłuszczona po gotowaniu, najlepiej sprzątnąć ją zaraz po tym, jak wystygnie. Najlepszym domowym środkiem do otłuszczania jest ocet. Zawiera on kwas octowy, który skutecznie rozpuszcza tłuszcze i inne organiczne zabrudzenia. Ma również właściwości dezynfekujące, zabijając bakterie i pleśnie.Dzięki niemu pozbędziesz się warstewki tłuszczu nie tylko na kuchence i palnikach, ale też meblach. Kiedy tylko skończysz smażyć, przetrzyj meble, a następnie palniki i kuchenkę. Nie używaj jednak nierozcieńczonego octu. Zrób specjalną miksturę, czyli roztwór z octu i wody w proporcjach 3:1. Dla lepszego efektu spryskaj powierzchnie kuchenki i mebli, pozostaw na 5 minut i dopiero zetrzyj miękką szmatką.

Jak wyczyścić przypaloną kuchenkę? Pomoże soda

Ocet pomaga rozpuścić świeże ślady tłuszczu na kuchence czy w piekarniku. Jednak, jeśli musimy zmierzyć się ze starym zaschniętym i tłustym brudem trzeba sięgnąć po inne rozwiązania. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na wyczyszczenie lepkiej mazi na powierzchni kuchennych szafek, okapu czy kuchenki jest użycie pasty sodowej. Soda oczyszczona reaguje z kwasami zawartymi w tłuszczach i innych zabrudzeniach, powodując ich rozpuszczanie i łatwiejsze usunięcie. Działa również jako delikatny środek ścierny, pomagając usunąć uporczywe plamy. Żeby przygotować pastę, wystarczy zmieszać 70 g sody oczyszczonej z łyżeczką szarego mydła (w płynie) i odrobiną wody. Gotową pastę nakładamy gąbką na brudną powierzchnię. Czekamy 5 - 10 minut. Następnie zmywamy. Żeby usunąć pozostałości tłuszczu i białe smugi po sodzie, warto jeszcze przetrzeć powierzchnie wodą z octem.

Jak wyczyścić kuchenkę bez szorowania? Sięgnij po sól

Sól ma właściwości absorpcyjne, dzięki czemu wchłania wilgoć i ułatwia odspojenie przypalonych resztek od powierzchni kuchenki. Działa również jako delikatny środek ścierny. Posyp więc świeżo przypalone resztki jedzenia na kuchence grubą warstwą soli. Pozostaw na kilka minut, a następnie przetrzyj wilgotną gąbką. Sól najlepiej sprawdza się na jeszcze ciepłych, ale nie gorących powierzchniach.

