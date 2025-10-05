Wsypuję 1 opakowanie do bębna. Poduszki są czyste i puszyste jak nowe. Pranie poduszek w pralce

Zastanawiasz się, jak prac swoje poduszki w pralce, aby przywrócić im puszystość i higieniczną czystość? Nic prostszego. Wystarczy do bębna wsypać jedno opakowanie tego proszku i nastawić pranie poduszek na program o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki będą jak nowe.

  • Poduszki powinno się prać raz w miesiącu, aby usunąć pot i plamy oraz zachować higienę i komfort snu.
  • Aby wyprać poduszki, wsyp do bębna pralki 1 opakowanie sody oczyszczonej, do szuflady na detergenty wlej płyn do płukania i 1/2 szklanki octu, a następnie ustaw pranie na 60 stopni Celsjusza.
  • Aby poduszki nie straciły puszystości, można prać je z piłeczkami tenisowymi, ustawić obroty na max 400 na minutę i używać płynu do prania zamiast proszku. Poduszki z pierza prać w programie do prania delikatnego w temperaturze 30 stopni Celsjusza.

Wsypuję 1 opakowanie do bębna i nastawiam pranie poduszek na 60 st. Są czyste i puszyste

Poduszki, na których śpimy, powinno się prać raz w miesiącu, aby utrzymać je w higienicznej czystości i zapewnić sobie zdrowy sen. W końcu to w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Co więcej - z czasem poduszki tracą swoją puszystość, a to odbija się na komforcie naszego snu. Dlatego pamiętaj, aby raz na cztery tygodnie uprać je w pralce. A jak to zrobić? Wykorzystaj sodę oczyszczoną, która doskonale usunie zabrudzenia z poduszki, plamy z potu i zneutralizuje nieprzyjemny zapach. Wsypuję do bębna jedno opakowanie sody, a do szuflady na detergenty wlewam płyn do płukania i dodatkowo pół szklanki octu (działa on dezynfekująco, a dodatkowo nada poduszkom miękkości i puszystości). Urządzenie ustawiam na program prania o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki poduszki są czyste i puszyste.

Jak prać poduszki w pralce?

Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. Obroty nie powinny być wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania.

Jak prać poduszkę z pierza w pralce, aby jej nie zbić?

Trochę inaczej będzie wyglądało pranie poduszki z pierza. Oczywiście najlepiej byłoby oddać ją do profesjonalnej pralni. Jednak jeśli chcesz poduszkę z pierza prać w pralce, to wrzuć do bębna 4 piłeczki tenisowe, które będą na bieżąco rozbijać pierze i zapobiegną ich zbiciu. Pamiętaj, aby ustawić program do prania delikatnego i temperaturę nie wyższą niż 30 stopni Celsjusza.

