Zadbany kaloryfer to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim efektywniejsze ogrzewanie i niższe rachunki.

Dowiedz się, jak prawidłowo czyścić kaloryfery oraz co zrobić, by zwiększyć ich wydajność bez dodatkowych kosztów.

Poznaj prosty trik z Action za 18 zł, który zatrzyma ciepło w Twoim domu i uniknij popularnego błędu, który podnosi rachunki!

Czyszczenie kaloryferów sprawi, że będą efektywniej grzać

Czyszczenie kaloryfera to ważny element dbania o dom, nie tylko ze względów estetycznych, ale także dla efektywności grzewczej. Kurz i brud nagromadzone na kaloryferze utrudniają oddawanie ciepła do pomieszczenia. Wyłącz kaloryfer i poczekaj, aż ostygnie. To ważne, gdyż czyszczenie gorącego kaloryfera jest niebezpieczne i mniej efektywne. Użyj odkurzacza z wąską końcówką, aby usunąć kurz i pajęczyny z zewnątrz i wewnątrz kaloryfera. Szczególną uwagę zwróć na przestrzenie między żeberkami. Przygotuj miseczkę z ciepłą wodą i dodaj odrobinę delikatnego detergentu. Zanurz ściereczkę z mikrofibry w wodzie, wyciśnij ją i przetrzyj powierzchnię kaloryfera. Regularnie płucz ściereczkę w czystej wodzie, aby nie rozmazywać brudu. Jeśli na kaloryferze są trudne do usunięcia zabrudzenia, możesz użyć roztworu wody z octem (1:1). Spryskaj zabrudzone miejsca roztworem i pozostaw na kilka minut, a następnie przetrzyj ściereczką. Po umyciu kaloryfera przetrzyj go suchą ściereczką z mikrofibry, aby usunąć resztki wody i detergentu.

W przypadku grzejników żeberkowych, szczególnie ważne jest dokładne wyczyszczenie przestrzeni między żeberkami. Możesz użyć do tego celu szczotki do butelek lub patyczków kosmetycznych.

Z kolei grzejniki płytowe są łatwiejsze do czyszczenia, ponieważ mają gładką powierzchnię. Wystarczy przetrzeć je wilgotną ściereczką z detergentem.

Co jeszcze warto zrobić, aby kaloryfer dawał więcej ciepła, a rachunki za ogrzewanie nie wzrastały? Sprawdź poniżej.

Leć do Action jeszcze dziś i wydaj 18 zł. Włożysz to za grzejnik i domu będziesz mieć ciepło

Jeśli chcesz zwiększyć efektywność swojego kaloryfera bez płacenia wysokich rachunków za ogrzewanie, to idź do najbliższego Action i kup specjalnie folię izolacyjną do grzejników. Wydasz jedynie 18,99 zł a w pokojach będziesz mieć cieplutko. Folia izolacyjna na grzejnik działa jak lustro dla ciepła, odbijając promieniowanie cieplne z powrotem do pomieszczenia i ograniczając straty energii przez ścianę. Dzięki temu poprawia efektywność grzewczą kaloryfera i tym samym pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Przez to tracisz ciepło w domu. Nigdy nie rób tego z kaloryferem

Wiele osób popełnia ten podstawowy błąd w sezonie grzewczym. Tracą przez niego wiele ciepła i sprawią, że rachunki za ogrzewanie cały czas rosną. Chodzi o otwieranie okien. Wszyscy wiemy, że wietrzenie pokoi zima jest bardzo ważne. Poprawia jakość powietrza. filtruje je i sprawia, że lepiej się oddycha. Wietrzenie zimą wpływa także na suchość powietrza. Z drugiej jednak strony wietrzenie może wpływać na wysokość rachunków za ogrzewanie. Kaloryfery montowane pod oknem wyczuwają zmianą temperatury i zaczynają grzać bardziej, gdy ta spada. Wiele ekspertów wskazuje, aby podczas wietrzenia wyłączyć grzejnika. W ten sposób nie wpłynie to na wysokość rachunków.