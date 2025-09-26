Tak obniżysz rachunki za ogrzewanie w nowym sezonie. Z tej funkcji kaloryferów 90 proc. Polaków nie umie korzystać, a można zaoszczędzić

Efektywne korzystanie z kaloryferów to klucz do komfortowego ciepła i niższych rachunków za ogrzewanie.

Cyferki na termostacie grzejnika odpowiadają konkretnym temperaturom, co pozwala precyzyjnie kontrolować ciepło w pomieszczeniu.

Wietrzenie mieszkania krótko i intensywnie, z zakręconymi grzejnikami, oraz unikanie ustawiania termostatu na "5" to proste sposoby na oszczędności.

Chcesz dowiedzieć się, jak prawidłowo odpowietrzyć i wyczyścić kaloryfer, by działał optymalnie? Przeczytaj artykuł!

Jak korzystać z kaloryfera w sezonie grzewczym, aby płacić mniej?

Sezon grzewczy to czas, kiedy kaloryfery stają się naszymi sprzymierzeńcami w walce z chłodem. Jednak, aby cieszyć się komfortowym równomiernym ciepłem w całym mieszkaniu i jednocześnie nie przepłacać za rachunki za ogrzewanie, warto znać kilka zasad efektywnego korzystania z nich. Prawda jest taka, że z ogrzewania korzysta każdy, jednak wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że cyferki na pokrętle kaloryfera mają ukryte znacznie, które pozwoli racjonalnie ocieplić pomieszczenie. Otóż grzejniki dostępne na polskim rynku są wyposażone w termostaty ze skalą od 0 do 5. To właśnie dzięki temu termostatowi można skutecznie i szybko nagrzać mieszkanie do temperatury, na jakiej nam zależy - bez przegrzewania i pobierania zbyt dużej energii na ogrzewanie.

Co oznaczają cyferki na pokrętle kaloryfera? Tak działa termostat

Każda z cyfr lub symboli widniejących na pokrętle kaloryfera ma przyporządkowany zakres temperatur, do jakich ogrzewa dane pomieszczenia. Uzyskany wynik ciepła kontroluje oczywiście wyżej wspomniany termostat.

Oto, co dokładnie oznaczają cyfry na pokrętle grzejnika:

Śnieżynka lub cyfra 0 - grzejnik utrzymuje temperaturę 6-8 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 1 - w pomieszczeniu uzyskasz temperaturę 12-13 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 2 - temperatura na tym poziomie to ok. 15 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 3 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie 18-20 stopni Celsjusza.

Grzejnik na 4 - w pomieszczeniu będą 22-24 stopnie Celsjusza.

Grzejnik na 5 - temperatura w pomieszczeniu wyniesie nawet 28 stopni Celsjusza.

Jak zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie? Ważne zasady korzystania z kaloryferów

W sezonie grzewczym należy przestrzegać kilku ważnych zasad, dzięki którym w domu będzie ciepło, a rachunki za ogrzewanie niskie. Po pierwsze mieszkanie wietrz często, ale przez krótki czas. Dlaczego to tak ważne? W ten sposób mieszkanie nie będzie tracić wydzielanego przez grzejnik ciepła. Druga istotną kwestią jest zakręcanie grzejników na czas wietrzenia mieszkania. Wystarczy ustawić pokrętło na pozycji "0". Wówczas termostat nie zacznie pobierać więcej energii, aby wyregulować temperatury pomieszczenia. Warto wiedzieć też, że ustawienie grzejnika na 5 wcale nie oznacza, że pomieszczenie szybciej się nagrzeje. Tak naprawdę w mieszkaniu będziesz mieć suche, ciepłe powietrze i wyższy rachunek za prąd.

Jak odpowietrzyć kaloryfer?

Żeby w prosty sposób odpowietrzyć grzejnik trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Nie jest to czynność skomplikowana ale potrzebny będzie płaski wkrętak (śrubokręt) lub specjalny kluczyk do odpowietrzania kaloryfera. Przyda się także miska, szklanka albo jakikolwiek pojemnik na wodę. Zanim zaczniemy działać, trzeba także zakręcić zawór. Warto również zwiększyć ciśnienie w instalacji (maksymalnie do 1,4 atm), dzięki temu woda będzie wypierać powietrze z grzejnika. Kiedy grzejnik jest odpowiednio przygotowany zabieramy się za odpowietrzanie kaloryfera. Na początek pod odpowietrznikiem (pokrętło zlokalizowane w górnej lub dolnej części) umieszczamy pojemnik na wodę, do którego spłynie płyn z instalacji. Następnie przy pomocy wkrętaka lub klucza delikatnie odkręcamy śrubę odpowietrznika. Z kaloryfera zacznie wydobywać się powietrze oraz woda. Gdy ciśnienie spadanie, a ciecz będzie wypływać spokojnym strumieniem można zakręcić śrubę odpowietrznika kaloryfera. Po upewnieniu się, że nic z niego nie wycieka, ponownie odkręcamy zawór, by woda mogła dopływać do grzejnika (wodę uzupełniamy stopniowo do uzyskania od 0,9 do 1,2 atm). Pokrętło termostatu ustawiamy na maksymalną pozycję i czekamy kilka minut. Jeśli przyczyną zimnego kaloryfera było jego zapowietrzanie, grzejnik szybko stanie się ciepły.

Czyszczenie kaloryfera. Jak zrobić to prawidłowo?

Czyszczenie kaloryfera to bardzo ważna czynność, którą warto wykonać jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, gdyż wpływa ona na prawidłowe funkcjonowanie kaloryferów w naszym domu. Najlepiej rozpocząć czyszczenie od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. Następnie należy przejść do czyszczenia grzejnika w środku. Wystarczy dobrze wymieszać proszek do prania z ciepłą wodą. Pod grzejnik należy podstawić miskę, a następnie przelać przez niego przygotowaną wcześniej mieszankę. Wnętrze grzejnika będzie dokładnie wyczyszczone. Na koniec pamiętaj, aby zewnętrzną część kaloryfera przetrzeć szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Oprócz tego triku łatwym sposobem na wyczyszczenie kaloryfera jest wykorzystanie sprężonego powietrza i odkurzacza, a następnie starcie wydmuchanego kurzu wilgotną ściereczką.