Jak szybko wyczyścić kaloryfer w środku? Prosty sposób na czysty grzejnik. Wykorzystaj ten trik, a pozbędziesz się kurzu

Jak łatwo wyczyścić grzejnik?

Na kaloryferach gromadzą się duże ilości kurzu i bakterii, dlatego ważne jest, by nie pomijać ich podczas sprzątania. Jednak o ile czyszczenie grzejników żeliwnych nie jest bardzo skomplikowane – wystarczy odkurzacz i szczotka, to kaloryfer płytowy wymaga większego zachodu. Producenci zalecają rozmontować grzejnik płytowy, by dobrze go wyczyścić. Najpierw trzeba usunąć gałkę termostatyczną, następnie górną kratkę. Kiedy górny grill jest zdemontowany użyj odkurzacza. Później przy pomocy miękkiej, lekko wilgotnej szczotki delikatnie wyczyść mechanizm ukryty za płytą. Załóż obudowę i umyj zewnętrzną część kaloryfera. Wykorzystaj do tego miękką ściereczkę oraz ciepłą wodę z płynem do naczyń. Ważne, żeby nie zarysować powierzchni, która szybko rdzewieje. Jeśli chcesz wyczyścić kaloryfer bez demontażu, możesz wykorzystać trik z Instagrama.

Jak wyczyścić kaloryfer w środku bez rozkręcania grzejnika?

Łatwym sposobem na wyczyszczenia kaloryfera bez jego rozkręcania jest wykorzystanie sprężonego powietrza i odkurzacza, a następnie starcie wydmuchanego kurzu wilgotną ściereczką. Z odpowiedzią na pytanie – jak szybko wyczyścić grzejnik bez rozkręcania - przychodzi także Instagram. Użytkowniczka o nicku shoppasel proponuje zmieszać wodę z proszkiem do prania i taka miksturę wlać do kaloryfera. Wcześniej jednak, trzeba ustawić pod nim miski na wodę. Pomysł instagramerki spotkał się ze sporym zainteresowaniem internautów. Jednak oprócz zachwytów nie brakuje także krytycznych komentarzy, sugerujących, że to bardzo zły pomysł. - Wyszczotkuj i odkurz zamiast używać wody z detergentem! Wprawdzie grzejniki są lakierowane, ale po jakimś czasie farba popęka i grzejnik zardzewieje. Nie polecam tej metody – komentuje jeden z obserwatorów.

