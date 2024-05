Projektantka Agaty Dudy zdradziła genialny trik modowy! Idealny na wiosnę i lato

Agata Duda dla wielu kobiet jest wyznaczniczką stylu. Nic dziwnego! Jej stroje zawsze są perfekcyjnie dopasowane do pogody i okoliczności, w jakich się znajduje. W swoich kreacjach łączy elegancką klasykę z nowoczesnością i najnowszymi trendami.

Spytaliśmy projektantkę Dorotę Goldpoint, która od 7 lat zajmuje się przygotowywaniem strojów dla pierwszej damy, o radę, którą inne kobiety mogłyby wykorzystywać w swoim codziennym życiu, by zawsze wyglądać świetnie. - Najważniejsze są proporcje, które można zmieniać strojem. Tylko 10 proc. Polek ma proporcjonalną sylwetkę. Jest wiele typów sylwetek, a najwięcej jest "gruszek" i "jabłek", a my dążymy do klepsydry czyli do wyrównania ramion i bioder. Polki często mają szczupłe nogi, które można eksponować odpowiednią długością - zdradziła.

Dorota Goldpoint zwróciła uwagę, że niezależnie od figury każda kobieta ma pięć punktów w ciele, gdzie występują naturalne zwężenia. Są to szyja, nadgarstki, talia, kolana i kostki. Jeśli strój odkrywa czy podkreśla je wszystkie, cała sylwetka wydaje się smuklejsza i lżejsza.

Warto zauważyć, że ten trik często jest stosowany w ubiorze Agaty Dudy. Wyeksponowana szyja, choć bez głębokich dekoltów, delikatne paski w talii, rękawy odkrywające nadgarstki, czy spódnice lub spodnie nad kostki to proste sposoby, które stosuje pierwsza dama niemal przy każdej okazji. Wiosna i lato to idealna pora, by wypróbować ten sposób dobierania ubrań!

Projektantka podkreśliła także, że nie trzeba trzymać się tylko najnowszych trendów, a raczej wybierać z nich to, co nam się podoba i pasuje do naszej sylwetki. Na przykład szerokie spodnie, które są ostatnio na topie, będą odpowiednie dla szczupłych osób, a niekoniecznie dla pań o pełniejszych kształtach. Warto przy tym pamiętać o zasadzie proporcji.

- Nie trzeba ślepo podążać za modą. W obecnych czasach modą jest wszystko, a zwłaszcza oryginalność - stwierdziła Dorota Goldpoint.

W naszej galerii możesz zobaczyć wiosenne kreacje Agaty Dudy:

