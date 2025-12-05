Olejnik uderzyła w Nawrockiego za los psów. Widownia zareagowała natychmiast

Olejnik otrzymała nagrodę specjalną „Viva! People Power 2025”

Gala „Viva! People Power 2025”. Olejnik wychodzi na scenę i… uderza w Nawrockiego

3 grudnia odbyła się druga edycja gali „Viva! People Power”. Na czerwonym dywanie pojawiła się czołówka polskiego show-biznesu, a jedną z najważniejszych laureatek wieczoru została Monika Olejnik, nagrodzona za całokształt działalności w mediach.

Statuetkę wręczyła jej redaktor naczelna magazynu, Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska, podkreślając wagę autorytetów w czasach chaosu informacyjnego. Jednak najgłośniejszym punktem przemówienia Olejnik było odniesienie do Karola Nawrockiego i jego decyzji dotyczącej ustawy łańcuchowej.

„Skandal”. Aplauz po słowach o prezydencie

Dziennikarka mocno skrytykowała prezydenta za zawetowanie ustawy mającej poprawić los zwierząt trzymanych na uwięzi.

– Mówimy tutaj dużo o naturze, o psach. Prezydent niestety zawetował ustawę łańcuchową, co jest olbrzymim skandalem – powiedziała.

Jej wystąpienie przerwały głośne brawa, a atmosfera w sali momentalnie się zmieniła. Olejnik dodała apel do parlamentarzystów:

– Mam nadzieję, że znajdą się odważni parlamentarzyści nawet z Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali za tą ustawą i nie poddadzą się terrorowi. Na koniec wprowadziła lżejszy ton, wspominając o swojej ukochanej suczce Saszy: – Sasza siedziała w studiu przez całe 20 minut. Spała, nie było nudno – żartowała.

TVN publikuje nagranie. „Niezłomność, autentyczność, odwaga”

Stacja TVN, która relacjonowała wydarzenie, natychmiast udostępniła nagranie z przemówienia w swoich mediach społecznościowych.

Opis jest jednoznaczny:

„Wyróżnienie dla autorki najostrzejszych pytań i najbardziej odważnych rozmów. Za jej niezłomną postawę i autentyczność w mediach.”

Pod postem pojawiła się fala komentarzy, większość gratulacyjnych i wspierających.

Dlaczego słowa Olejnik tak wybrzmiały?

Temat ustawy łańcuchowej wywołuje ogromne emocje społeczne. Zawetowanie jej przez prezydenta Nawrockiego zostało skrytykowane także przez część prawicowych wyborców. Olejnik od lat uchodzi za osobę, która „mówi wprost”, a gala była miejscem, gdzie takie słowa odbiły się szerokim echem. Obecność gwiazd, kamer i relacji telewizyjnych podniosła wagę przekazu.

