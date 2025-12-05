Uroczystość w Kennedy Center sparaliżowała Waszyngton.

Trump odebrał nagrodę FIFA za zasługi w krzewieniu pokoju.

Na uroczystości prezydent USA pojawił się wraz z małżonką Melanią

Donald Trump wraz z Melanią na gali FIFA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wraz z żoną Melanią wzięli udział w losowaniu grup Mistrzostw Świata w 2026 roku w USA. Losowanie odbyło się w Kennedy Center, które Trump nazywa „Trump Center”. Piątkowa ceremonia i zastosowane środki bezpieczeństwa sparaliżowały część amerykańskiej stolicy, powodując olbrzymie korki i utrudnienia w ruchu.

Podczas uroczystej ceremonii Trump został uhonorowany przez złotym medalem i statuetką Nagrody Pokoju FIFA która miała być "wyrazem uznania dla jego działań dyplomatycznych, które przyczyniły się do deeskalacji konfliktów i promowania pokoju na świecie". Prezydent USA nazwał to wyróżnienie „jednym z wielkich zaszczytów jego życia”, dodając, że jego wysiłki uratowały życie „milionów i milionów” ludzi.

Wymieniono także osiem konfliktów, które Trump miał zakończyć, oraz zapewniono o jego „stałych wysiłkach na rzecz trwałego pokoju między Rosją a Ukrainą”.

Poza wręczeniem nagrody pojawił się na scenie z przywódcami Meksyku i Kanady, aby uroczyście wylosować miejsca ich drużyn w grupach. Prezydent USA zażartował, że Amerykanie nazywają piłkę nożną „soccer”, ale powinno się zmienić nazwę futbolu amerykańskiego. Argumentował, że „jeśli się o tym pomyśli, to nie ma sensu”, bo nazwa futbol pasuje bardziej do piłki nożnej. Wszystkiemu przypatrywała się Melania Trump, która została w loży.

Gwiazdy i kontrowersje na ceremonii FIFA w

W ceremonii wzięły udział również gwiazdy Hollywood, takie jak Heidi Klum, Kevin Hart i Danny Ramirez. Imprezę otworzył Andrea Bocelli, jeden z ulubionych artystów prezydenta USA.

Tom Brady, legenda futbolu amerykańskiego, oraz słynni koszykarz Shaquille O’Neal i kanadyjski hokeista Wayne Gretzky wzięli udział w losowaniu turnieju, przydzielając drużyny do poszczególnych grup.

Co ciekawe, sama impreza wywołała kontrowersje wśród polityków partii Demokratycznej. Senatorowie krytykowali bezpłatne oddanie przestrzeni FIFA od 24 listopada do 12 grudnia, co uniemożliwiło organizację innych imprez i koncertów. Demokraci zapowiedzieli dochodzenie w sprawie, zarzucając administracji Trumpa „korupcję i kolesiostwo”.

POLITYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA. Zmiana marszałka, plan pokojowy Trumpa... Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.