Senyszyn i Wcisło radzą Tarczyńskiemu jak trafić do serca Krupy: "Powinien jak najmniej mówić"

brg
2025-12-05 5:26

Kto może pomóc politykowi PiS trafić do serca urodziwej gwiazdy? Tylko inne kobiety. Dominik Tarczyński (46 l.) podgrzewa miłosne emocje wokół znajomości z Joanną Krupą (46 l.), a my pytamy Martę Wcisło (56 l.) i Joannę Senyszyn (76 l.) o rady dla kontrowersyjnego europosła.

Kobiety radzą Tarczyńskiemu.

i

Autor: Tomasz Radzik / Super Express; AKPA (2); Kibitlewski Paweł / Super Express
  • Dominik Tarczyński, europoseł PiS, próbuje zdobyć serce Joanny Krupy, ale napotyka na przeszkody.
  • Polityczki Marta Wcisło i Joanna Senyszyn oceniają szanse Tarczyńskiego, oferując mu niekonwencjonalne porady.
  • Czy miłosne podboje europosła mają szansę na sukces, czy raczej skończą się politycznym faux pas?
  • Poznaj całą historię i dowiedz się, co naprawdę sądzą o tym kobiety polityki!

A mogło być jak w bajce

- Jestem singielką – napisała Joanna Krupa po tym jak Dominik Tarczyński pokazał światu ich wspólne zdjęcie. To mogła być bolesna deklaracja dla popularnego europosła, dlatego postanowiliśmy przyjść mu z pomocą. Kto jak nie doświadczone, a przy tym reprezentujące różne pokolenia posłanki, może pomóc mu w walce o jakość relacji z polsko-amerykańską gwiazdą.

Okazuje się jednak, że ani Marta Wcisło, ani Joanna Senyszyn nie dają Tarczyńskiemu wielkich szans. - Ewidentnie powinien dać sobie spokój. Seksista i nieciekawy człowiek – dość brutalnie komentuje sytuację niedawna kandydatka na prezydenta. Jeden pomysł ma eurdeputowana KO.- W jego przypadku najlepsza porada, to jak najmniej mówić – z trudną do ukrycia drwiną mówi Wcisło.

Koleżanka Tarczyńskiego z PE napisała nawet krótki wiersz na jego temat. -Tarczyński jak słoń Dominik w składzie porcelany, z zalotami nie do końca obeznany. Pani Krupa uciekła szybciej niż porcelana się potłukła. A mogło być jak w bajce… Piękna i Bestia – rymuje posłanka. Trzymamy jeszcze kciuki za spełnienie bajkowego scenariusza.

Krupa to też aktywistka

Joanna Krupa to znana modelka i jedna z jurorek popularnego programu TVN "Top Model", ale także aktywistka, która walczy o dobro zwierząt w Polsce i na świecie. Nic więc dziwnego, że postanowiła skomentować ostatnią decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę zakazującą hodowli zwierząt futerkowych. Polscy celebryci nie posiadają się ze szczęścia, a działania prezydenta pochwaliła również Joanna Krupa. - Nie wszystko się udało, ustawa łańcuchowa przepadła, ale o to walczyliśmy najmocniej. O prawa zwierząt będziemy walczyć dalej - napisała w mediach społecznościowych. -

Polska zapisała się w historii. Jestem ogromnie dumna! (...) To walka, którą wielu z nas prowadziło od lat. Dziękuję każdemu aktywiście, każdej organizacji i wszystkim, którzy nigdy nie odpuścili. To zwycięstwo empatii, odwagi i lepszego świata dla zwierząt - dodała.

Biedrzycka Expressem | 2025 12 04
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Tak szalał europoseł PiS Dominik Tarczyński
23 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA SENYSZYN
Marta Wcisło
JOANNA KRUPA
DOMINIK TARCZYŃSKI