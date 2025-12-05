Senyszyn i Wcisło radzą Tarczyńskiemu jak trafić do serca Krupy: "Powinien jak najmniej mówić"

Dominik Tarczyński, europoseł PiS, próbuje zdobyć serce Joanny Krupy, ale napotyka na przeszkody.

Polityczki Marta Wcisło i Joanna Senyszyn oceniają szanse Tarczyńskiego, oferując mu niekonwencjonalne porady.

Czy miłosne podboje europosła mają szansę na sukces, czy raczej skończą się politycznym faux pas?

Poznaj całą historię i dowiedz się, co naprawdę sądzą o tym kobiety polityki!

A mogło być jak w bajce

- Jestem singielką – napisała Joanna Krupa po tym jak Dominik Tarczyński pokazał światu ich wspólne zdjęcie. To mogła być bolesna deklaracja dla popularnego europosła, dlatego postanowiliśmy przyjść mu z pomocą. Kto jak nie doświadczone, a przy tym reprezentujące różne pokolenia posłanki, może pomóc mu w walce o jakość relacji z polsko-amerykańską gwiazdą.

Okazuje się jednak, że ani Marta Wcisło, ani Joanna Senyszyn nie dają Tarczyńskiemu wielkich szans. - Ewidentnie powinien dać sobie spokój. Seksista i nieciekawy człowiek – dość brutalnie komentuje sytuację niedawna kandydatka na prezydenta. Jeden pomysł ma eurdeputowana KO.- W jego przypadku najlepsza porada, to jak najmniej mówić – z trudną do ukrycia drwiną mówi Wcisło.

Koleżanka Tarczyńskiego z PE napisała nawet krótki wiersz na jego temat. -Tarczyński jak słoń Dominik w składzie porcelany, z zalotami nie do końca obeznany. Pani Krupa uciekła szybciej niż porcelana się potłukła. A mogło być jak w bajce… Piękna i Bestia – rymuje posłanka. Trzymamy jeszcze kciuki za spełnienie bajkowego scenariusza.

Krupa to też aktywistka

Joanna Krupa to znana modelka i jedna z jurorek popularnego programu TVN "Top Model", ale także aktywistka, która walczy o dobro zwierząt w Polsce i na świecie. Nic więc dziwnego, że postanowiła skomentować ostatnią decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę zakazującą hodowli zwierząt futerkowych. Polscy celebryci nie posiadają się ze szczęścia, a działania prezydenta pochwaliła również Joanna Krupa. - Nie wszystko się udało, ustawa łańcuchowa przepadła, ale o to walczyliśmy najmocniej. O prawa zwierząt będziemy walczyć dalej - napisała w mediach społecznościowych. -

Polska zapisała się w historii. Jestem ogromnie dumna! (...) To walka, którą wielu z nas prowadziło od lat. Dziękuję każdemu aktywiście, każdej organizacji i wszystkim, którzy nigdy nie odpuścili. To zwycięstwo empatii, odwagi i lepszego świata dla zwierząt - dodała.

