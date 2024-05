To nie Włochy, to mała miejscowość w Polsce. W wakacje może stać się prawdziwym hitem

Moda komunijna zmieniała się przez lata. Zobacz, jakie suknie były kiedyś na topie! Pamiętacie te trendy? Sprawdźcie w naszej galerii!

Sukienki komunijne to zawsze gorący i kontrowersyjny temat. Jedni uważają, że do Pierwszej Komunii powinno przystępować się w skromnym stroju, bo to nie on jest tego dnia najważniejszy. Inni natomiast właśnie podniosłością dnia argumentują obecność bogatego i dostojnego odzienia. Jedno jest pewne - moda komunijna zmienia się przez lata. Z roku na rok zmieniają się trendy, a sklepy zajmujące się sprzedażą tego typu odzieży mają coraz bogatsze oferty. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak kiedyś ubierano się tego wyjątkowego dnia! Pamiętacie, co kiedyś było na topie? Dużo zmieniło się przez lata?

ZOBACZ GALERIĘ: Tak wyglądały kiedyś komunie! Suknie jak gwiazdy "Dynastii". Moda zmieniała się przez lata

GALERIA

Ile pieniędzy dać dziecku na komunię? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.