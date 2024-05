Co będzie na geografii?

Matura 2024: geografia rozszerzona. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE do ściągnięcia [nowa formuła 2023, stara formuła 2015] 17.05.2024

Matura 2024. Maraton związany z egzaminami maturalnymi powoli dobiega końca. W piątek (17.05) maturzyści mierzyli się z zadaniami zawartymi w arkuszach CKE z geografii na poziomie rozszerzonym. Geografia to trzeci najchętniej wybierany przez tegorocznych absolwentów przedmiot dodatkowy. Do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym przystąpiło dziś ok. 62 000 zdających, z czego ponad 61 tys. pisało maturę w nowej formule 2023. Egzamin z geografii zakończy się o godz. 12. Po napisaniu egzaminu uczniowie zaczną szukać odpowiedzi na pytania zawarte w ARKUSZACH CKE. Arkusze z geografii udostępnimy w tym artykule wkrótce po zakończeniu egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym.

(1/2)17 maja o 9:00 #matura2024 z trzeciego najchętniej wybieranego przez tegorocznych absolwentów przedmiotu dodatkowego. Egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym napisze dziś ok. 62 000 zdających.Trzymamy kciuki! pic.twitter.com/1upRcVRdp2— CKE (@CKE_PL) May 17, 2024

Matury 2024 w Warszawie. Tysiące uczniów zdaje egzamin dojrzałości na stadionie Legii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.