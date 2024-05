Sypię kilka garści tego proszku wokół grządek, a mrówki w ogrodzie przestają być problemem. Wydasz grosze, a pozbędziesz się mrówek raz na zawsze. Sposób na mrówki

W maju rozsypuję to wokół hortensji. Wystarczy 100 g, a moja hortensja kwitnie, jak nigdy wcześniej. Sąsiedzi przecierają oczy ze zdziwienia. Majowy nawóz do hortensji

Dwa niezwykle skuteczne sposoby na pozbycie się mrówek z ogrodu. Rozsyp to wokół grządek, a mrówki uciekną

Wszędobylskie mrówki pojawiają się praktycznie wszędzie. Wyjątkowo uciążliwe są w ogrodzie. Mimo, że mrówki są bardzo pożyteczne i spulchniają glebę oraz przenoszą substancje odżywce, to w rabatkach czy w uprawach traktowane są jako szkodniki i potrafią spustoszyć ogród. Aby pozbyć się mrówek nie trzeba sięgać po kupne i chemiczne preparaty. Świetnie sprawdzą się domowe sposoby, które działają i kosztują niewiele. Jednym z najprostszych sposobów na pozbycie się mrówek jest naturalna przeszkoda w postaci cynamonu. Mrówki nie znoszą zapachu cynamonu i unikają go jak ognia. Wystarczy, że wokół grządek rozsypiesz zmielony cynamon, a mrówki nie przedostaną się do roślin. Możesz wykorzystać również cynamon w laskach i wkopać go w ziemię na niewielkiej głębokości.

Mieszam 5 łyżek octu z wodą. Oprysk na rośliny, który zwalczy mrówki

W pozbywaniu się mrówek z ogrodu pomoże również ocet. To niezastąpiony pomocnik w odstraszaniu wielu szkodników. Po ocet sięga się w przypadku mszyc, ćmy bukszpanowej oraz właśnie mrówek. Zmieszaj 5 łyżek octu z 0,5 l wody. Tak przygotowaną mieszanką opryskaj rośliny, na których pojawiły się mrówki. Pamiętaj, by nigdy nie używać nierozcieńczonego octu. W ten sposób możesz zniszczyć rośliny.

