Połóż ściereczkę na buty i dotknij żelazkiem. Zagniecenia znikną z Twoich sneakersów w 5 sekund i będą wyglądać jak nowe. Sposób na zagniecenia w butach

Sypię to pod krzaczkami borówek w maju. Rosną jak szalone i latem calutkie zasypują się owocami. Domowy nawóz do borówek na wiosnę

Zbieram to ze śniadania i czyszczę zlew. Niczym delikatny peeling usuwa kamień i osad zbierający się wokól kranu. Zlew lśni czystością, a resztki produkty spływają razem z wodą

Skandynawski sposób na relaks. Polacy go pokochali

Połóż ściereczkę na buty i dotknij żelazkiem. Zagniecenia znikną z Twoich butów w 5 sekund

Białe buty są nieodłącznym elementem wielu naszych stylizacji w okresie wiosenno-letnim. I choć nowe, czyste sneakersy czy trampki prezentują się naprawdę gustownie i modnie, to jednak bardzo szybko pojawiają się na nich zabrudzenia, rysy i zagniecenia. W efekcie już nawet po pierwszym założeniu nie prezentują się estetycznie. I o ile brudne buty można po prostu uprać, to zagnieceń nie pozbędziemy się w ten sposób. Jednak istnieje sprytna i szybka metoda na wygładzenie zgięć w butach. Wystarczy, że przyłożysz wilgotny ręcznik w miejsce zagniecenia i wyprasujesz żelazkiem. Po 5 sekundach buty będą wyglądać jak nowe.

Czyszczenie białych butów. Czy można prać je w pralce?

Czasami wystarczy jedno wyjście w jasnym obuwiu, aby straciło ono swój wygląd. Wtedy pojawia się pytanie - jak wyczyścić białe buty? Oczywiście raz na jakiś czas można je uprać w pralce. Wtedy należy stosować kilka zasad, aby nie zniszczyć ulubionego obuwia. Do przygotowania pasty do czyszczenia butów potrzebujesz sody oczyszczonej, kilku kropel płynu do mycia naczyń oraz odrobiny wody (tyle, aby po połączeniu z pozostałymi składnikami powstała gęsta papka). Pastą wyszoruj swoje białe buty przy pomocy szczoteczki, a na koniec zgarnij pozostałości gąbką lub szmatką.