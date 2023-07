Genialna pasta do czyszczenia białych butów. Będą jak nowe! Skuteczna z 3 składników wybieli nawet bardzo brudne obuwie

To najlepszy moment na ścięcie lawendy. Zrób to, a zapach będzie najbardziej intensywny

Wiele osób uwielbia nosić białe buty, które zresztą są niezwykle modne od kilku sezonów. Świetnie prezentują się zarówno w zestawieniu ze spodniami na sportowo, ale również można je śmiało nosić do sukienki czy spódnicy. Białe sneakersy mają jednak jeden minus. Otóż bardzo szybko się brudzą. Czasami wystarczy jedno wyjście, aby straciły swój wygląd. Wtedy pojawia się pytanie - jak wyczyścić białe buty? Oczywiście raz na jakiś czas można je uprać w pralce. Wtedy należy stosować kilka zasad, aby nie zniszczyć ulubionego obuwia. Drugim, zdecydowanie prostszym sposobem na czyszczenie białych butów jest przetarcie ich ściereczką nasączoną sokiem z cytryny. Jeśli obuwie jest mocno zabrudzone warto wyszorować je szczoteczką z płynem do mycia naczyń, a następnie dokładnie opłukać letnią wodą. W mediach społecznościowych pojawił się jeszcze jeden skuteczny sposób na przywrócenie butom czystości. To pasta do czyszczenia butów, którą bez problemu przygotujesz samodzielnie w domu.

Skuteczna pasta do czyszczenia butów. Wystarczą 3 składniki, a obuwie będzie jak nowe

Przepis na ekologiczną i domową pastę do czyszczenia butów zamieściła internautka @ola_o_mopie na swoim Instagramie. "Białe buty jak nowe! [...] Ta prosta, ale skuteczna mieszanka pozwoli Ci wyczarować cudowne rezultaty bez użycia agresywnych chemikaliów" - pisze w swoim poście. Do przygotowania tej pasty potrzebujesz sody oczyszczonej, kilku kropel płynu do mycia naczyń oraz odrobiny wody (tyle, aby po połączeniu z pozostałymi składnikami powstała gęsta papka). Pastą wyszoruj swoje białe buty przy pomocy szczoteczki, a na koniec zgarnij pozostałości gąbką lub szmatką. "Dzięki tej domowej recepturze Twoje buty będą błyszczeć jak nowe, a wszelkie plamy, brud i przebarwienia znikną w mgnieniu oka" - przekonuje internautka.

